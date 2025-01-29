　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與常見神經退化疾病巴金森共存診治　精彩人生不打折

▲▼陽明交大醫院神經內科陳允中醫師表示，巴金森氏症通過藥物與手術治療，可有效控制症狀，顯著提升生活品質。（圖／陽明交大醫院提供，下同）

▲▼陽明交大醫院神經內科陳允中醫師表示，巴金森氏症通過藥物與手術治療，可有效控制症狀，顯著提升生活品質。（圖／陽明交大醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

巴金森氏症是全球第二大常見神經退化疾病，僅次於阿茲海默症，主要影響運動功能。隨著年齡增長，60歲以上人群的發病率逐步升高，男性罹病機率更是女性的1.5倍。陽明交大醫院表示，早期診斷治療是關鍵，讓你精彩人生不打折。

▲▼陽明交大醫院神經內科陳允中醫師表示，巴金森氏症通過藥物與手術治療，可有效控制症狀，顯著提升生活品質。（圖／陽明交大醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明交大醫院表示，70歲林女士，初期感覺手部細微震顫、全身無力，走路跟不上先生，以為是年齡增長所致，未引起重視。然而，情況逐漸嚴重，影響日常生活，如拿筷子、穿衣服時手部無法靈活運作，走路不穩常跌倒。陽明交大醫院神經內科陳允中醫師診斷後，確定林女士罹患巴金森氏症。

陳允中醫師指出，像林女士這樣的情況其實很常見，患者初期可能只是手部輕微顫抖，容易被忽略，但早期診斷和治療是提高生活品質的關鍵。林女士在接受藥物治療後逐漸穩定，遵循醫師建議進行定期復健運動，如走路和簡易的氣功，有效緩解了肢體僵硬和運動遲緩的症狀。她也參加了陽明交大醫院巴金森氏症病友支持團體，獲得心理支持與疾病管理的建議。

陳允中醫師補充說明，許多患者早在運動症狀出現之前，便已出現非運動症狀，如頭暈、憂鬱、嗅覺異常、便秘等，這些早期提示往往被忽略，延誤了疾病的及早發現。目前，雖然醫學尚未找到治癒巴金森氏症的方法，但通過藥物與手術治療，可以有效控制患者的症狀，顯著提升生活品質。

陳允中醫師表示，巴金森氏症與阿茲海默症主要影響記憶力的特徵不同，巴金森氏症的核心問題在於多巴胺的缺乏，導致患者出現一系列運動障礙。地中海式飲食是減少神經退化及血管疾病的理想選擇，富含橄欖油、深海魚、新鮮蔬果、全穀類和堅果等天然食材，這些食物不僅提供酪胺酸和Omega-3脂肪酸，還含有抗氧化劑，保護神經健康。

國立陽明交通大學附設醫院表示，透過對疾病的正確認識，及早發現並進行積極治療，患者不僅可以有效管理症狀，還能擁有充實的生活品質。讓我們攜手努力，關懷每一位患者，為他們打造更健康、更有希望的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本人今年都來這參拜！　唯一有「活體白蛇」神社
「4生肖」過年財運旺！　命理師：有機會一夕暴富
砸1400萬買房　小嫻「挨酸有錢真好」8字直球反擊
2024翻車5韓星！　泰一「捲多人性侵」還裝沒事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初二回娘家「小心8地雷」！穿2色衣恐帶衰家運一整年　禮物要雙數

初二回娘家！公路局曝「易塞15省道路段」3方法避開

與常見神經退化疾病巴金森共存診治　精彩人生不打折

媳婦獨自準備12道年菜…婆婆超不尊重　公公看不下去霸氣出手

春節塞車！長時間憋尿恐泌尿道感染　醫：可準備這種「糖」預防

明天國道估湧回娘家車潮　18路段易塞「建議中午後再上路」

台灣釋迦品種大公開　農業部揭保存祕訣：軟熟才可密封包裝

怕近視加深！驗光師曝「3招護眼」不藏私：比保健食品更有效

「4生肖」過年財運旺！命理師曝「旺財方位」：有機會一夕暴富

嘉義文化路夜市成「大型暖暖包」　傍晚湧入爆量人潮開心逛吃

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

初二回娘家「小心8地雷」！穿2色衣恐帶衰家運一整年　禮物要雙數

初二回娘家！公路局曝「易塞15省道路段」3方法避開

與常見神經退化疾病巴金森共存診治　精彩人生不打折

媳婦獨自準備12道年菜…婆婆超不尊重　公公看不下去霸氣出手

春節塞車！長時間憋尿恐泌尿道感染　醫：可準備這種「糖」預防

明天國道估湧回娘家車潮　18路段易塞「建議中午後再上路」

台灣釋迦品種大公開　農業部揭保存祕訣：軟熟才可密封包裝

怕近視加深！驗光師曝「3招護眼」不藏私：比保健食品更有效

「4生肖」過年財運旺！命理師曝「旺財方位」：有機會一夕暴富

嘉義文化路夜市成「大型暖暖包」　傍晚湧入爆量人潮開心逛吃

初二回娘家「小心8地雷」！穿2色衣恐帶衰家運一整年　禮物要雙數

導入AI智慧療育+多元新視界　長庚科大再獲教育部USR補助

初二回娘家！公路局曝「易塞15省道路段」3方法避開

新北男偷130元早餐被逮　竟與「黑幫剋星」小隊長同名同姓

專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了

小嫻「挨酸有錢真好」8字直球反擊　豪砸1400萬屏東買房

與常見神經退化疾病巴金森共存診治　精彩人生不打折

快訊／屏東北區市場燒了！大年初一突起無名火　勇消踩屋頂搶救

30萬死者骨灰無人認領！　殯儀館恐「大規模拋灑」

警消殉職／明揚大火10死百傷！　4勇消「有去無回」葬身火場

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

生活熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

2000萬又少一張！新竹竹蓮寺廟口彩券證實「現場刮中」

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢

除夕夜撞衫！他們對到眼「比出1手勢」

買夜市大份1小吃「丟了半盒」！大票早拒買

即／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

大年初一埋伏廟中瞬間插香！頭香哥：到現在都很快樂

獨／逢甲攤商接神秘電話　打包小吃直送黃仁勳飯店

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣

更多熱門

相關新聞

「醫界特斯拉」陽明交大醫院推進醫療創新

「醫界特斯拉」陽明交大醫院推進醫療創新

醫療創新的好消息，醫界的特斯拉在陽明交大醫院，這台全台首度引進全球領先的行動複合手術室（Mobile Hybrid OR），設計靈感源自當今最熱門的機器自動駕駛技術(CIARTIC Move)，結合術中3D影像與定位導引功能，可靈活移動至任何需要的手術室，不僅能提升手術精準度，更能大幅改善患者安全性與醫護團隊的效率。

改善記憶力神經退化　慈院「通腦方」有幫助

改善記憶力神經退化　慈院「通腦方」有幫助

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　中醫調理治宿疾

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　中醫調理治宿疾

嘉義長庚腦部電刺激手術　降低巴金森氏症用藥

嘉義長庚腦部電刺激手術　降低巴金森氏症用藥

帕金森氏症危害老人健康　營養師建議地中海飲食

帕金森氏症危害老人健康　營養師建議地中海飲食

關鍵字：

陽明交大醫院巴金森氏症全球第二大常見神經退化疾病

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／劉雨柔初一喜宣布「懷孕了」！

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

東洋乳神天木純新年放送南半球

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？

2000萬又少一張！新竹竹蓮寺廟口彩券證實「現場刮中」

更多

最夯影音

更多

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面