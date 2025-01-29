與常見神經退化疾病巴金森共存診治　精彩人生不打折

▲▼陽明交大醫院神經內科陳允中醫師表示，巴金森氏症通過藥物與手術治療，可有效控制症狀，顯著提升生活品質。（圖／陽明交大醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

巴金森氏症是全球第二大常見神經退化疾病，僅次於阿茲海默症，主要影響運動功能。隨著年齡增長，60歲以上人群的發病率逐步升高，男性罹病機率更是女性的1.5倍。陽明交大醫院表示，早期診斷治療是關鍵，讓你精彩人生不打折。

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陽明交大醫院表示，70歲林女士，初期感覺手部細微震顫、全身無力，走路跟不上先生，以為是年齡增長所致，未引起重視。然而，情況逐漸嚴重，影響日常生活，如拿筷子、穿衣服時手部無法靈活運作，走路不穩常跌倒。陽明交大醫院神經內科陳允中醫師診斷後，確定林女士罹患巴金森氏症。

陳允中醫師指出，像林女士這樣的情況其實很常見，患者初期可能只是手部輕微顫抖，容易被忽略，但早期診斷和治療是提高生活品質的關鍵。林女士在接受藥物治療後逐漸穩定，遵循醫師建議進行定期復健運動，如走路和簡易的氣功，有效緩解了肢體僵硬和運動遲緩的症狀。她也參加了陽明交大醫院巴金森氏症病友支持團體，獲得心理支持與疾病管理的建議。

陳允中醫師補充說明，許多患者早在運動症狀出現之前，便已出現非運動症狀，如頭暈、憂鬱、嗅覺異常、便秘等，這些早期提示往往被忽略，延誤了疾病的及早發現。目前，雖然醫學尚未找到治癒巴金森氏症的方法，但通過藥物與手術治療，可以有效控制患者的症狀，顯著提升生活品質。

陳允中醫師表示，巴金森氏症與阿茲海默症主要影響記憶力的特徵不同，巴金森氏症的核心問題在於多巴胺的缺乏，導致患者出現一系列運動障礙。地中海式飲食是減少神經退化及血管疾病的理想選擇，富含橄欖油、深海魚、新鮮蔬果、全穀類和堅果等天然食材，這些食物不僅提供酪胺酸和Omega-3脂肪酸，還含有抗氧化劑，保護神經健康。

國立陽明交通大學附設醫院表示，透過對疾病的正確認識，及早發現並進行積極治療，患者不僅可以有效管理症狀，還能擁有充實的生活品質。讓我們攜手努力，關懷每一位患者，為他們打造更健康、更有希望的未來。