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電訊盈科2.7億元收購《信報》　料有助擴大廣告及訂閱收入

▲▼電訊盈科收購《信報》。（圖／翻攝信報）

▲《信報》以財經新聞為主。（圖／翻攝信報）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港電訊盈科28日宣布，以7000萬港元（約2.7億元新台幣）收購香港媒體《信報》所屬的媒體集團Clermont Media Limited。

電訊盈科表示，收購大股東、集團主席李澤楷（李嘉誠之子）旗下的Clermont Media Limited，總價為7000萬港元。

公告中提到，Clermont Media Limited的業務包含《信報》及《信報財經月刊》，還有HKEJ.COM網站與信報流動應用程式。

電訊盈科指出，收購Clermont Media Limited將擴大電訊盈科在相關領域的業務，透過加強現有新聞頻道內容及優化電訊盈科集團各類型媒體平台的體驗以擴大廣告及訂閱收入，並利用電訊盈科集團的廣泛資源以提高營運效率。

《信報財經新聞》簡稱《信報》，於1973年創刊，是香港首份以財經新聞為主的中文報章，曾被業界認為是最具有公信力的香港報章。2006年，李澤楷以私人名義買下《信報》所有股權，此次收購的電訊盈科也是李澤楷擔任集團主席。

Clermont Media近年持續虧損，公告中提到，其2022年時的虧損為1600萬港元，2023年虧損擴大至3000萬港元。

▼李澤楷為香港首富李嘉誠之子。（圖／CFP）

▲李澤楷身價高達港幣340億元。（圖／CFP）

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