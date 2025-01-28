婆婆過世！她想回娘家過年...嫂嫂不准：會把晦氣帶給家人

▲原PO抱怨，婆婆往生，嫂嫂卻不讓她回娘家過年。（示意圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，婆婆近期往生，嫂嫂卻不讓她回家過年，令她非常不滿，「那房子可是我父母的，我為什麼不能回？」有網友說，「你大嫂住海邊」、「那就問父母囉」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》，「我家婆婆這個月往生了，嫂嫂講，我們不能回娘家過年，那房子可是我父母的，我為什麼不能回？」嫂嫂補充，因為喪禮有晦氣，回娘家會把晦氣給家人，她也不會回去。

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貼文曝光後，網友紛紛留言「那嫂自己也不會回家過年嗎」、「傳統觀念，妳不要理也沒差」、「應該還沒百日」、「看妳娘家忌不忌諱，公公剛好過年前往生我爸有說49天，我就等時間過了才回去」、「那就問父母囉」、「因為她沒有把妳當家人！沒有同理心！什麼世代了！還在顧及這種陋習」。

也有網友解釋，「在臺灣傳統文化中，媳婦在公公婆婆過世後的守喪期間不可以回娘家，因為尚未滿對年，仍在服喪。若遇到農曆大年初二可以回娘家嗎？以過去的傳統，因為仍有重孝，是不可以帶晦回娘家的。 但現今隨著現代化觀念的影響，許多家庭對這些傳統習俗的要求已不再如以往嚴格，具體何時可以回娘家，則會根據各家的家庭情況進行討論。」

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