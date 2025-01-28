過年為什麼要吃「雞」？不能吃鴨、鵝嗎？古代習俗背後寓意曝光

▲過年吃「雞」，除了取其諧音「吉」，還有「全家」的寓意。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

作為華人最重要的傳統節日，農曆春節中可以說是蘊含不少過往習俗與文化內涵，其中「雞」是年夜飯上必不可少的一道菜，但過年為什麼要吃雞呢？原來過年吃雞的習俗不僅是美食的享受，雞的發音與「吉」相近，寓意生活吉祥，整隻全雞又與「家」諧音，意味「起家」和全家團圓的美好願望。此外，雞自古以來還是拜神祭祖的重要貢品，承載著濃厚的文化與信仰意涵。

根據《搜狐網》報導，古人對雞寄予豐富的象徵意義，像是高聳火紅的雞冠，其中「冠」與「官」讀音十分接近，因此有著官運亨通、升遷騰達的寓意。

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這種將吉祥與騰達寄託於雞身上的觀念，可以追溯到中國遠古時代。中國不少朝代都處在動盪的環境中，民眾渴望平安與幸福，雄雞便成為這種祈願的具象化表達。宋代類書《太平御覽》就記載「黃帝之時，以鳳為雞。」在加上雞又有著「日中鳥」、象徵著陽光普照的說法，認為只要雞一啼叫，太陽現身，便能夠驅逐邪祟。

除此之外，在晉代董勛的《答問禮俗》中也提到，正月初一被稱為「雞日」，人們常在這一天於門上畫雞，以祈求平安。《荊楚歲時記》也提到，春節時人們在門楣上貼畫雞，並懸掛葦索和插桃符，以此驅趕百鬼。

古籍東方朔的《占書》中也提到「歲正月一日占雞，二日占狗，三日占豬……」這表明初一與雞有特殊的象徵意義。人們在春節時於門上貼雞，不僅是祈求新年的吉祥如意，更體現了對驅邪保平安的美好祝願。

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