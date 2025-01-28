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發票中200萬能躺平嗎？過來人嘆「沒有一夜暴富」：照樣當社畜

一名網友分享他中200萬發票後的生活變化。（示意圖／黃耀徵攝）

▲網友分享他中200萬發票後的生活變化。（示意圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

每到單數月25日對發票時，總會期待自己能中獎，搖身一變為百萬富翁。不過，有位曾經中200萬發票的網友就列出自己的消費明細，直言「完全沒辦法躺平或離職……也沒有一夜暴富的感覺，領完獎到現在照樣每天早上8點半起床上班，日子照常過，最大的差異就是生活品質有稍微提高一些」，引發網友熱烈討論。

該名男網友在Dcard以「中200萬發票，半年來心路歷程！」為題發文，表示他很幸運地在2024年5月開獎的統一發票中了200萬，「對於年薪只有60萬的我來說真的是天降甘霖，不過扣完稅之後實領只剩160萬左右，政府收走40萬」。

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「（紙本發票）發票號碼檢查了至少10次，確定不是我眼殘看錯。」原PO說到，他在確定中獎當下，馬上想到要帶全家人吃饗A Joy，結果根本訂不到，「一客4000還能滿到天邊，台灣人的消費力真的超強！退而求其次訂了饗食天堂」。

原PO指出，實際領到獎金後，半年來花費習慣沒有太大的改變，頂多就是搭計程車、喝手搖飲、叫Uber Eats的頻率變高，「體重也變高……還是騎車通勤上下班，每天加班當社畜，160萬完全沒辦法躺平或離職欸」。

原PO也曬出他的消費明細，透露自己換掉12年老機車，買了一台光陽的S6 REX電車，也將用了好多年的iPhone XR換成15 pro，「訂了2025年日本的機票帶女友去玩7天，買了35張00922當存錢，上個月（2024年11月）領到1塊配息，市值型配到年化9%蠻厲害，算是小確幸。目前還剩下大約50萬，在猶豫要不要直接all in台積電，但現在1080會不會太高？」

該名網友列出中200萬發票後的消費明細。（圖／翻攝自Dcard）

▲該名網友列出中200萬發票後的消費明細。（圖／翻攝自Dcard）

文末，原PO坦言，領獎金到現在經過將近半年，實際花費不到30萬，也沒有一夜暴富的感覺，「領完獎到現在照樣每天早上8點半起床上班，日子照常過，最大的差異就是生活品質有稍微提高一些。祝大家也能中大獎」。

貼文曝光後，網友們紛紛在留言區沾喜氣，表示「好爽！我連200都沒有，來沾一下你的喜氣」、「沾，沒有亂花，有存起來，祝越來越富有」、「真幸運！原來發票200萬是真的有人會中」。也有過來人分享自身經驗，「我也在幾年前中過一次200萬的發票，我自己當初是大概拿十萬出來爽爽花，捐款1至2萬元出去，剩下的錢通通拿去買市值型指數基金然後日子照常過，直到現在那筆錢也有繼續再賺錢的能力了，我才開始做些慰勞家人的事情」。

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