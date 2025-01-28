以公益之名公布社區管理員前科　法官認定報私仇判刑2月

▲住戶槓上社區管理員生積怨，涉印傳單揭露管理員前科紀錄散發鄰居，被法官認定目的是報私仇、判刑2月。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子槓上住處社區李姓管理員，雙方曾互嗆、互毆而對簿公堂、互有輸贏，陳男從訴訟中得知李男坐過牢，2023年列印李男犯罪前科、服刑地點與日期等個資，分送同社區37戶鄰居，因而被控涉犯《個人資料保護法》，陳男辯稱維護公益，台北地院認定他是在報私仇，判他2月徒刑、得易科罰金，可上訴。

陳男家住北市文山區1處華廈，2022年和擔任大樓管理員的李男時起爭執，李男氣不過陳男挑釁，跑去陳家理論跟陳男扭打，2人掛彩互控，李男被判刑4月、陳男被判拘役50天，均得易科罰金定讞。

陳男另告李男罵他「白癡」、「豬生狗養貓帶大」等語、涉犯公然侮辱罪嫌，一審法官勘驗監視畫面，認定李男對著牆壁自言自語，現場無旁人，判李男無罪，上訴二審審理中。

陳男不甘心，從傷害案閱卷得知李男曾犯偽造文書罪坐牢，涉整理李男入出監時間、地點與前科紀錄，列印成傳單後，於2023年8月28日晚間逐一投入住處37戶鄰居信箱，李男被住戶詢問才曉得此事，怒告陳男涉犯《個資法》等罪嫌。

陳男不認罪，堅稱資料都是真的，到司法院網站就能查到，他認為社區管理員不該有前科，應撤換以保障住戶安全，所以提醒鄰居小心注意，目的是維護公益。

社區主委證稱陳男和李男有糾紛、一直相處不好，但其他住戶普遍認為李男很熱心，只有陳男說過李男不適任。

法官指出，《個資法》將病歷、犯罪前科等事項列為特殊個人資料，須在法律規定、當事人自行或已合法公開等《個資法》列舉情況下，才可在特定目的必要範圍內，或依法律規定、增進公益所必要、有利於當事人權益等但書條件，進行蒐集、處理或利用。

法官認為，即使陳男沒非法蒐集李男前科等個資、內容也是真的，但一般人無法從司法院網站查到這些內容，且上網公開的判決已隱匿身分證號、出生年月日與住址等資訊，光看判決未必能判斷是否同名同姓，所以陳男本案所揭露的李男個資，遠超出司法院合法公開的資料範圍。

法官直指陳男本案是針對性地公開與自己有私怨的李男前科個資，更可能令收到本案傳單的住戶，對李男產生厭惡、不信任感，而這種作法正是《個資法》所欲杜絕的不當利用。

法官認定陳男本案作法損害李男利益，且不認罪也沒跟李南和解或取得原諒，考量他大學畢業、現為上班族，有足夠智識程度理解自己違法，但目前須扶養9旬病父與7旬老母，依《個資法》非法利用個人資料罪輕判2月徒刑、得易科罰金6萬元，可上訴。