強勢掃蕩黑幫！宜蘭150警地毯式臨檢　警局長劉炯炫：幫派犯罪0容忍





▲宜蘭警方威力掃蕩，全體憲警同步實施臨、路檢勤務。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

新竹縣竹東鎮24日發生重大槍擊案，引發社會不安。為了能讓民眾能「安心過好年」，宜蘭縣政警局於25日及26日動員全體憲警展開威力掃蕩，同步實施臨、路檢勤務，強力壓制黑幫不法氣焰，確保春節期間的治安穩定。

此次行動由宜蘭縣政警局局長劉炯炫親自帶隊，共計出動150名憲警人員，針對縣內幫派分子經常出入的30處營業場所進行閉鎖式威力掃蕩，並輔以地毯式臨檢盤查，全力掃蕩黑幫勢力，穩定農曆春節期間的治安。

據統計，宜蘭警方於今年打擊黑幫犯罪，共偵破幫派結合詐欺集團8件76人，重利17件19人，非法虛擬貨幣商1件1人，查扣不法所得163萬8000元、改造槍枝1支（子彈4顆）、土地1處、房屋1處、車輛1部等物；另掃蕩轄內職業賭場6件24人，查扣不法所得26萬9200元，掃蕩成果豐碩，有效地剷除黑幫的營生不法行業，並淨化了社會治安。

劉炯炫特別強調，宜蘭縣政警局對幫派犯罪採取零容忍政策，必定全力蒐報掃蕩，積極「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」。他表示，警方將運用「第三方警政」策略，以強制拆除、斷水斷電、歇業搬離為目標，強力剷除在地幫派勢力，淨化治安環境，展現「捍衛蘭陽治安、我們寸步不讓」的決心。