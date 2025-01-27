快訊／3縣市大雨特報！東北季風影響　雨勢襲北北基

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署上午9時針對3縣市發布大雨特報，因東北季風影響，今（27日）清晨至上午基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署預測，今清晨寒流南下，各地氣溫下降，基隆北海岸及台灣北部山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區及澎湖也會有零星短暫雨，其他地區及金門、馬祖為多雲。

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氣象署表示，今天清晨寒流南下影響，各地氣溫明顯下降，白天受寒流影響，各地天氣非常寒冷，中部以北、東北部及東部地區易有10度以下低溫，南部地區11至13度，高溫方面，北部及東北部僅13至14度，其他地區16至18度，離島的澎湖全天12至14度，金門9至15度，馬祖8至10度。

在降雨方面，清晨基隆北海岸及北部山區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部平地及澎湖也有零星降雨機率，其他地區及金門、馬祖為多雲，白天起乾冷空氣南下，除花東地區有局部短暫雨之外，北部、東北部地區及中南部山區為短暫雨後逐漸轉多雲的天氣，其他地區為多雲到晴。

大雨地區

基隆市、新北市、台北市

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署