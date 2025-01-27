　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／2024台灣政壇10大金句一次看　哪句讓你忘也忘不了

▲立法院新任立委報到，議場前大合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲第十一屆國會成員們在議場門口合影。（圖／記者林敬旻攝）

 記者郭運興／台北報導

2024年初台灣政壇完成總統立委大選，民進黨雖然依舊掌握執政權，但卻失去了國會多數，朝小野大的政局，讓2024年依舊紛紛擾擾不斷，多位政治人物都在唇槍舌戰中爆出「金句」，有的讓人莞爾一笑，有的讓人氣憤不已。《 ETtoday新聞雲》特別整理出10大金句，來看看哪句最讓你印象深刻。

王世堅：主席我可不可以喝水

2024年3月26日民進黨立委王世堅首次質詢，但他開始喉嚨不適，不斷咳嗽，時任行政院長陳建仁見狀訊問「要不要喝點水」，因此，王世堅隨即請示立法院長韓國瑜「主席，我可不可以喝水」，韓國瑜則馬上回答回應「沒有問題」。

這段對話讓大家不禁想起，當年擔任北農總經理的韓國瑜，在台北市議會備詢時為了喝水問題與王世堅槓上，王世堅當時見到韓國瑜想喝水，隨即大酸「你可以喝水啦！流氓也可以喝水」，韓國瑜聽聞後回應「不喝了」。兩人如今再度碰頭，韓已是立法院長，王世堅笑稱「這印證了『人在江湖，早晚要還的』」。

翁曉玲：我就是比你大　怎麼樣

國民黨立委翁曉玲去年除了常因是否是中國人的問題爆出金句，她也在2024年6月13日立法院司法及法制委員會討論「警消退休所得替代率」時，與民進黨立委爆發爭執。

翁曉玲發言時表示「民進黨就是沒有意義的討論，國民黨已經包容你們太久」，綠委隨即回應「你有這麼大嗎」，沒想到翁竟怒嗆「我就是比你們大！怎麼樣！你們就是沒有知識」，此話一出，外界也戲稱翁曉玲為「最大立委」。

卓榮泰：我藐視國會了嗎

2024年6月19日立法院審查「國會職權修法覆議案」，國民黨團總召傅崐萁、行政院長卓榮泰在質詢時爆發口角，過程中，傅崐萁要求卓榮泰謙卑面對國會，卓榮泰則反擊「自己藐視國會了嗎」。

卓榮泰會這樣回應，其實是因為當時國民黨團提出國會改革5法，其中增訂「藐視國會罪」引來極大關注，條文中指出「行政部門官員出席立院聽證會答詢時若有虛偽陳述狀況，最重可關3年、拘役或20萬元以下罰金；接受立委總質詢時有隱匿或明知不實仍虛偽陳述，則可處1年以下有期徒刑」，最後經釋憲後，遭到憲法法庭宣告條文違憲。

 

李文宗：我在這裡非常負責任地跟大家報告　我完全不知情

2024年8月12日民眾黨爆發政治獻金假帳疑雲，召開記者會澄清，時任柯文哲競辦財務長李文宗卻在談到短差漏報時，脫口「我在這裡非常負責任地跟大家報告，我完全不知情，但身為財務長沒有盡到二次查核的責任，我也要向支持者與廠商鞠躬道歉」，此話一出引起熱議，網友、媒體人齊聲開酸，這是哪門子的負責。

柯文哲當時則表示，「這個齁，我猜啦2024年那個10大金句，這一句話一定會是其中一句，李文宗平常愛開玩笑，常常就是講那個冷面笑話，問題是在那種嚴肅場合還講這種冷面笑話，這當然就真的會變得很好笑」。

賴清德：中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國　

2024年10月5日國慶晚會，總統賴清德致詞時表示「最近，我們的鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對」。

繼賴清德上任後拋出「兩岸互不隸屬」後，此段「祖國論」再度引起朝野，甚至對岸極大討論，國民黨多位大咖批評賴清德是失言、失態，民進黨立委則紛紛大讚，完全認同，邏輯強大。

 葉元之：我髮際線很高　韓院長你認同嗎

國民黨立委葉元之與民進黨立委許智傑去年因罷免議題屢次槓上，葉元之也因為髮量問題，遭到許智傑嘲諷「髮際線高顯老」。

2024年10月29日葉元之質詢時，竟詢問行政院長卓榮泰「貴黨立委許智傑攻擊我髮際線高、看起來比他老，韓國瑜院長認同嗎？卓榮泰院長認同嗎」，對此，立法院長韓國瑜僅笑回「我髮際線最高」、卓榮泰則表示「委員青春活力，我不認同用這樣的評判標準」。

 

韓國瑜：開始酒測嗎

2024年12月2日王義川因遞補洪申翰的民進黨不分區立委席次，舉行就職儀式，接著，王義川與立法院長韓國瑜等人拍攝完大合照後，韓國瑜突然對王義川說「開始酒測嗎」，引發現場哄堂大笑，王義川則是微笑沒有答覆。

韓國瑜之所以這樣說，必須回顧到2024總統大選期間，名列國民黨不分區立委第一名的韓國瑜曾評論王義川「每天完全在耍寶，表現極其的low」；王義川則反嗆，若進立法院「自己會帶著酒測器，每天跟著你」。

傅崐萁：全世界他X丟臉

2024年12月6日立法院國民黨團力拼《選罷法》修嚴三讀，卻在變更議程時，遭綠委搶佔主席台，無法順利開會。朝野協商後，國民黨團總召傅崐萁抓狂與民進黨團幹事長吳思瑤爆發口角，傅崐萁爆粗口痛批「全世界國會沒有這麼丟臉的，為什麼國會不能開會？你什麼態度啊！下流，讓全部人不能開會，搞什麼東西，全世界ＸＸ丟臉，為什麼不能開會」。

隨後，傅崐萁也飆罵議事人員，痛批「搞什麼東西，叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？民進黨偷偷摸摸進來、見不得人，當小偷，只有民進黨會幹這種事情」，此段影片曝光後，引起極大討論，網友則嘲諷「不愧是花蓮王」。

王義川：是誰下令工作人員不准倒水給委員的　韓國瑜搞什麼東西

2024年12月18日民內政委員會排審《選罷法》門檻修正草案，民進黨立委搶占主席台，抗議國民黨上次封鎖會議，3分鐘通過初審無效，立委王義川更在主席台上怒轟「人不到讓我們等，議事人員呢？水呢？現在連喝一杯水都不會倒，坐這麼久了，立法院開會我們都有水啊，現在是怎樣？是誰下令工作人員不准倒水給委員的，搞什麼東西！韓國瑜搞什麼東西，亂七八糟」。

此畫面曝光後，媒體人、多位藍白立委砲轟「巨嬰立委」，網友則批評「想喝水不會自己倒」。

蔣萬安：如果改成民主進步101　我想更符合民進黨委員期待

台北101董座賈永婕去年赴立法院備詢時，民進黨立委郭國文提醒「101不應只是對口北市長蔣萬安，台北101是國家層級」，賈永婕則表示認同並稱「台北101改成台灣101，也很棒」，對此，台北市長蔣萬安在2024年12月24日受訪時則回應「如果改名爲民主進步101，大概更符合民進黨委員的期待」，引起外界熱議。

民進黨立委郭國文隨後也澄清，自己是希望台北101作為國際地標，應是宣傳台灣，而不是宣傳「台北」，當賈永婕說要改名嗎，自己也明確說出「不是改名啦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
樂天女孩赴歐遭抓包逃票！　付「20倍罰金」
正妹女優偷情球星「球場激戰片被挖」！背景正在比賽　網看傻眼
李宗盛太暖！賣掉北投老家　捐2億蓋長照園區
DeepSeek引震撼！美期指重挫　輝達、台積電ADR摔6％
中居正廣極樂趴「荒淫內幕」曝！　男星猥褻女主播：讓我爽一次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／2024台灣政壇10大金句一次看　哪句讓你忘也忘不了

藍要三層次反惡罷　柯建銘：全天下有強盜在罷免警察嗎？

罷免吳思瑤、吳沛憶「意向書」均達標　藍青年軍公布後續動向

新年送禮做公益！　藍委陳菁徽採購兔子造型麵食有故事

防海纜再被截斷！台灣列「52艘中國權宜船黑名單」　啟動跟監攔查

新北人看這邊！農曆年這3天停止收垃圾　另設70處可倒

六都「蛇年春聯」大比拚！　比諧音還要比創意

罷免藍委連署站湧人潮　王鴻薇：國民黨以2026前哨戰規格迎戰

迎接小龍年　陳水扁換新髮型：好看嗎

朝野僵局怎解？卓揆酸藍白不敢倒閣　許宇甄：讓國會最大黨組閣

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬！女友以為唬爛

楊梅休息站電動車自撞起火！　板模工衝超商拿剪刀勇救4童

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

楊梅休息站電動車自撞釀悲劇　撞擊瞬間曝光！後車駕駛嚇壞

影／2024台灣政壇10大金句一次看　哪句讓你忘也忘不了

藍要三層次反惡罷　柯建銘：全天下有強盜在罷免警察嗎？

罷免吳思瑤、吳沛憶「意向書」均達標　藍青年軍公布後續動向

新年送禮做公益！　藍委陳菁徽採購兔子造型麵食有故事

防海纜再被截斷！台灣列「52艘中國權宜船黑名單」　啟動跟監攔查

新北人看這邊！農曆年這3天停止收垃圾　另設70處可倒

六都「蛇年春聯」大比拚！　比諧音還要比創意

罷免藍委連署站湧人潮　王鴻薇：國民黨以2026前哨戰規格迎戰

迎接小龍年　陳水扁換新髮型：好看嗎

朝野僵局怎解？卓揆酸藍白不敢倒閣　許宇甄：讓國會最大黨組閣

重案回顧／逆子縱火奪8命！妻、母奔2F救4幼兒　地板燒穿屍墜1F

顧客拿「電鍍10元」偽裝成50元　鹿港知名魚丸店中招！　

過年帶另一半聚會要小心！　《完美伴侶》驚悚反轉嚇出爆棚

A股封關日集體下跌！滬指龍年累漲13％　AI相關股收官日漲幅較大

DeepSeek爆紅引熱議　傳偷用500顆輝達H100晶片

低估網路力量！老婆紅包「1個讚100元」　8小時後求饒…最終金額曝

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

地中海航運擬投資印度造船廠　鄭文隆看印度造船業與大陸有得拚

味全龍應援團4月前進日本熊本　小映等4位小龍女跨國演出

遭共諜引誘刺探軍機未回報遭汰除　前海軍士官長提行政訴訟吞敗

大肚男努力健身+飲食控制　連續自拍3個月變成六塊肌天菜

政治熱門新聞

罷免連署站湧人潮　藍以2026前哨戰規格迎戰

卓榮泰嗆藍白不敢倒閣　國會改選「民進黨沒過半是對不起國家」

黃彥男揭AI運用小撇步

蔣萬安親寫「蛇馬龍鶴」春聯

卓酸不敢倒閣　藍委：讓國會最大黨組閣

揭綠惡罷3不義　羅智強：4億1千萬誰買單？

卓揆嗆藍白不敢倒閣　李彥秀：你直接請辭

迎接小龍年　陳水扁換新髮型：好看嗎

網軍猛攻家人　蔡壁如嗆黃國昌要君子之爭

提3解方處理2年條款　蔡壁如狠酸黃國昌

大罷免潮／台中羅廷瑋首當其衝　知情人士：打團體戰才能倖免

春節上班薪資怎麼算？北市曝答案

吳思瑤、吳沛憶慘了　罷免「意向書」達標

川普「交易型」領導風格　林佳龍分析台美關係：基本上正面看待

更多熱門

相關新聞

卓酸不敢倒閣　藍委：讓國會最大黨組閣

卓酸不敢倒閣　藍委：讓國會最大黨組閣

不滿總預算遭藍白大砍，行政院長卓榮泰曾四上火線批評在野報報復性審查，遭藍白要求下台，卓榮泰昨表態「願意下台」，盼藍白立委敢提出倒閣，「是我敢，他們不敢！」國民黨立委許宇甄今（27日）表示，賴清德總統想靠倒閣解散國會、解決目前的政治僵局，不符合政治現實，不如學習法國做法，創造台灣憲政慣例，讓國會最大黨組閣。

卓揆嗆藍白不敢倒閣　李彥秀：你直接請辭

卓揆嗆藍白不敢倒閣　李彥秀：你直接請辭

BMW重機2024全球賣出超過21萬輛

BMW重機2024全球賣出超過21萬輛

高喊「罷免賴清德」　翁曉玲曝研擬進度

高喊「罷免賴清德」　翁曉玲曝研擬進度

嘆柯建銘想當立法院長　葉元之：放過大家吧

嘆柯建銘想當立法院長　葉元之：放過大家吧

關鍵字：

賴清德202410大金句韓國瑜王義川蔣萬安李文宗翁曉玲葉元之傅崐萁王世堅

讀者迴響

熱門新聞

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

包12800給父母「當場被甩2巴掌」　她怒：明年不回來

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台

明天就是小年夜！「3習俗、5禁忌」一次看

王偉忠女兒嫁美國4大豪門

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議

彰化國道1號4車追撞　1死6傷

狠角色！嫂嫂初次在婆家過年「1句話」讓全家傻眼

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！

刮刮樂買「這號碼」都中大獎　網實喜嗨：真的

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面