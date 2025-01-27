影／2024台灣政壇10大金句一次看　哪句讓你忘也忘不了

▲第十一屆國會成員們在議場門口合影。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2024年初台灣政壇完成總統立委大選，民進黨雖然依舊掌握執政權，但卻失去了國會多數，朝小野大的政局，讓2024年依舊紛紛擾擾不斷，多位政治人物都在唇槍舌戰中爆出「金句」，有的讓人莞爾一笑，有的讓人氣憤不已。《 ETtoday新聞雲》特別整理出10大金句，來看看哪句最讓你印象深刻。

王世堅：主席我可不可以喝水

2024年3月26日民進黨立委王世堅首次質詢，但他開始喉嚨不適，不斷咳嗽，時任行政院長陳建仁見狀訊問「要不要喝點水」，因此，王世堅隨即請示立法院長韓國瑜「主席，我可不可以喝水」，韓國瑜則馬上回答回應「沒有問題」。

這段對話讓大家不禁想起，當年擔任北農總經理的韓國瑜，在台北市議會備詢時為了喝水問題與王世堅槓上，王世堅當時見到韓國瑜想喝水，隨即大酸「你可以喝水啦！流氓也可以喝水」，韓國瑜聽聞後回應「不喝了」。兩人如今再度碰頭，韓已是立法院長，王世堅笑稱「這印證了『人在江湖，早晚要還的』」。

翁曉玲：我就是比你大 怎麼樣

國民黨立委翁曉玲去年除了常因是否是中國人的問題爆出金句，她也在2024年6月13日立法院司法及法制委員會討論「警消退休所得替代率」時，與民進黨立委爆發爭執。

翁曉玲發言時表示「民進黨就是沒有意義的討論，國民黨已經包容你們太久」，綠委隨即回應「你有這麼大嗎」，沒想到翁竟怒嗆「我就是比你們大！怎麼樣！你們就是沒有知識」，此話一出，外界也戲稱翁曉玲為「最大立委」。

<br>

卓榮泰：我藐視國會了嗎

2024年6月19日立法院審查「國會職權修法覆議案」，國民黨團總召傅崐萁、行政院長卓榮泰在質詢時爆發口角，過程中，傅崐萁要求卓榮泰謙卑面對國會，卓榮泰則反擊「自己藐視國會了嗎」。

卓榮泰會這樣回應，其實是因為當時國民黨團提出國會改革5法，其中增訂「藐視國會罪」引來極大關注，條文中指出「行政部門官員出席立院聽證會答詢時若有虛偽陳述狀況，最重可關3年、拘役或20萬元以下罰金；接受立委總質詢時有隱匿或明知不實仍虛偽陳述，則可處1年以下有期徒刑」，最後經釋憲後，遭到憲法法庭宣告條文違憲。

李文宗：我在這裡非常負責任地跟大家報告 我完全不知情

2024年8月12日民眾黨爆發政治獻金假帳疑雲，召開記者會澄清，時任柯文哲競辦財務長李文宗卻在談到短差漏報時，脫口「我在這裡非常負責任地跟大家報告，我完全不知情，但身為財務長沒有盡到二次查核的責任，我也要向支持者與廠商鞠躬道歉」，此話一出引起熱議，網友、媒體人齊聲開酸，這是哪門子的負責。

柯文哲當時則表示，「這個齁，我猜啦2024年那個10大金句，這一句話一定會是其中一句，李文宗平常愛開玩笑，常常就是講那個冷面笑話，問題是在那種嚴肅場合還講這種冷面笑話，這當然就真的會變得很好笑」。

賴清德：中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國

2024年10月5日國慶晚會，總統賴清德致詞時表示「最近，我們的鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對」。

繼賴清德上任後拋出「兩岸互不隸屬」後，此段「祖國論」再度引起朝野，甚至對岸極大討論，國民黨多位大咖批評賴清德是失言、失態，民進黨立委則紛紛大讚，完全認同，邏輯強大。

葉元之：我髮際線很高 韓院長你認同嗎



國民黨立委葉元之與民進黨立委許智傑去年因罷免議題屢次槓上，葉元之也因為髮量問題，遭到許智傑嘲諷「髮際線高顯老」。

2024年10月29日葉元之質詢時，竟詢問行政院長卓榮泰「貴黨立委許智傑攻擊我髮際線高、看起來比他老，韓國瑜院長認同嗎？卓榮泰院長認同嗎」，對此，立法院長韓國瑜僅笑回「我髮際線最高」、卓榮泰則表示「委員青春活力，我不認同用這樣的評判標準」。

韓國瑜：開始酒測嗎



2024年12月2日王義川因遞補洪申翰的民進黨不分區立委席次，舉行就職儀式，接著，王義川與立法院長韓國瑜等人拍攝完大合照後，韓國瑜突然對王義川說「開始酒測嗎」，引發現場哄堂大笑，王義川則是微笑沒有答覆。

韓國瑜之所以這樣說，必須回顧到2024總統大選期間，名列國民黨不分區立委第一名的韓國瑜曾評論王義川「每天完全在耍寶，表現極其的low」；王義川則反嗆，若進立法院「自己會帶著酒測器，每天跟著你」。

傅崐萁：全世界他X丟臉



2024年12月6日立法院國民黨團力拼《選罷法》修嚴三讀，卻在變更議程時，遭綠委搶佔主席台，無法順利開會。朝野協商後，國民黨團總召傅崐萁抓狂與民進黨團幹事長吳思瑤爆發口角，傅崐萁爆粗口痛批「全世界國會沒有這麼丟臉的，為什麼國會不能開會？你什麼態度啊！下流，讓全部人不能開會，搞什麼東西，全世界ＸＸ丟臉，為什麼不能開會」。

隨後，傅崐萁也飆罵議事人員，痛批「搞什麼東西，叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？民進黨偷偷摸摸進來、見不得人，當小偷，只有民進黨會幹這種事情」，此段影片曝光後，引起極大討論，網友則嘲諷「不愧是花蓮王」。

<br>

王義川：是誰下令工作人員不准倒水給委員的 韓國瑜搞什麼東西

2024年12月18日民內政委員會排審《選罷法》門檻修正草案，民進黨立委搶占主席台，抗議國民黨上次封鎖會議，3分鐘通過初審無效，立委王義川更在主席台上怒轟「人不到讓我們等，議事人員呢？水呢？現在連喝一杯水都不會倒，坐這麼久了，立法院開會我們都有水啊，現在是怎樣？是誰下令工作人員不准倒水給委員的，搞什麼東西！韓國瑜搞什麼東西，亂七八糟」。

此畫面曝光後，媒體人、多位藍白立委砲轟「巨嬰立委」，網友則批評「想喝水不會自己倒」。

<br>

蔣萬安：如果改成民主進步101 我想更符合民進黨委員期待

台北101董座賈永婕去年赴立法院備詢時，民進黨立委郭國文提醒「101不應只是對口北市長蔣萬安，台北101是國家層級」，賈永婕則表示認同並稱「台北101改成台灣101，也很棒」，對此，台北市長蔣萬安在2024年12月24日受訪時則回應「如果改名爲民主進步101，大概更符合民進黨委員的期待」，引起外界熱議。

民進黨立委郭國文隨後也澄清，自己是希望台北101作為國際地標，應是宣傳台灣，而不是宣傳「台北」，當賈永婕說要改名嗎，自己也明確說出「不是改名啦」。