影／賴清德穿總統府、中職聯名棗紅客製Taiwan帽T　發表春節談話

記者陶本和／台北報導

總統賴清德27日晚間依往例發表農曆春節談話。他則特別穿上一件由總統府、中華職棒聯名款棗紅色客製服，延續中職「Taiwan帽T」的原始設計，左胸上有金色總統府建築電繡圖案。據了解，這件客製服，未來雙方也將會擇期量產。

▲總統賴清德發表春節談話，特別穿上總統府、中職聯名棗紅色客製Taiwan帽T。（圖／總統府提供，下同）



據了解，賴清德春節談話的這件衣服，正是由總統府和中職聯名款客製服，為中職聯盟授權。延續中職聯盟Taiwan帽T的原始設計，以棗紅色布料，搭配左胸上方的金色總統府建築電繡圖案，由台灣廠商——台灣狼製作，在下襬處保留中職與台灣狼的企業標誌，未來雙方也將擇期量產。

值得注意的是，從布料到製作全都在台灣生產。此次布料為純棉及科技聚酯纖維混紡，表層使用純棉混紡紗增添質感與舒適感，內層使用科技聚酯纖維材料，擁有良好透氣排汗效果，採用高磅數布料使穿著更挺有型，同時無刷毛設計減少悶熱感讓舒適性更加分。

賴清德農曆春節談話全文：

今天是小年夜，此時此刻，也許你正在返鄉途中、或是正在除舊布新、準備年菜，甚至還在工作崗位上忙碌。

我要感謝全國軍、警、消、海巡、海關、醫護同仁，以及公共事業夥伴的辛勞付出，讓國人可以安心過年。

我也要感謝大家過去一年的努力，我們一起度過許多挑戰，讓台灣繼續進步發展，在國際上扮演更重要的角色。

每一位國人都是台灣英雄，新的一年，政府也會繼續努力建設國家、發展經濟、造福國人。

不久前，我與弘道基金會，跟獨居長輩聚餐，也和家扶中心的孩子一起圍爐，希望大家也一起關心身邊的長輩、小孩和弱勢，老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。

今年開始，政府會推動，「青年百億海外圓夢基金計畫」，幫年輕人實現夢想。 我也會堅定地落實三大使命，維護國家生存發展，保護國人生命財產安全，照顧2,300萬人民的生活，讓「台灣尚勇」，每一個人都有美好的未來。

俗話說，家和萬事興，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福。國家也是一樣，我期盼，朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前！



新的一年，祝福大家，六順和春，新年快樂！

（台語）新年快樂！

（客語）新年恭喜！

（馬祖閩東語）新年快樂！

（英語）Happy Lunar New Year！