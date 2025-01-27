苗栗情侶分手開撕！　男花4年打官司...搶回「胖胖」、「卡比」

▲情侶分手後為爭奪2隻愛貓撕破臉，男方透過訴訟要母貓的所有權。（圖／記者楊永盛攝、資料照）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗一對交往7年多的情侶，交往期間領養了2隻混種貓，後來個性不和、男方搬出愛巢，暫時將2隻愛貓託付女方照顧，詎料事後男方想要索回愛貓時，遭到女方拒絕歸還，男方氣沖沖為2隻貓所有權鬧上法庭。法官根據晶片登記飼主為男方等事證，判決女方需無條件返還2隻貓，歷經4年多折騰、男方終於如願要回愛貓。

張姓男子、江姓女子自2012年11月起交往，直到2019年7月分手，雙方卻為了領養的「胖胖（母）」和「卡比（公）」2隻混種貓，將昔日濃情密意拋諸腦後，雙方徹底撕破臉鬧上法院，各自聘請律師在法庭爭奪「胖胖」和「卡比」的所有權。

張男向法官主張，交往期間他領養2隻混種貓，分手時因需搬家需要時間重整生活、工作，約定由江女暫時協助照顧貓，並按月支付3,000元做為寄養費用，後來發現貓身體狀況有異，請求她返還貓卻遭拒。因此，依民法第767條第1項前段規定，訴訟要求江女將混種貓返還給他，並願提供6萬元擔保，請法官准予宣告假執行。

江女則稱，交往期間共同領養、照顧貓，幾乎都是她負責餵食和帶貓看獸醫，貓所有人自始就是她，而且在協議分手時口頭約定貓歸她所有，並協議張男的探視規則，但雙方未就貓照顧費達成共識，並指控張男2022年7月間探視後，多次推遲歸還貓。

法官調查，2隻貓分別在2013年和2015年，由張姓男子各以3萬元領養，並向動物保護機關辦理寵物登記，飼主也登記為張男；江女在回覆張男的對話說：「上次你已經說了貓咪歸我，我不知道所謂歸還是什麼意思」、「上次已經說了貓咪歸給我」等語；張男向江女說：「胖胖卡比的錢，我說了就會做到，這是我對他們負責任的表現，也『暫時』請妳先照顧好他們」，江女回覆：「知道了」。

法官認為，從雙方對話紀錄顯示，男方只是暫時請女方照顧貓，未曾讓與貓的所有權給女方，匯款記錄亦有講明「胖卡生活費」，佐證男方並非拋棄貓的所有權，女方不能以負責餵食、就醫等理由，以付出心力高於男方、即主張為貓的所有人，再根據寵物登記飼養等證據，判決江女須歸還2隻貓。