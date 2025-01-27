六都「蛇年春聯」大比拚！　比諧音還要比創意

▲▼台北、新北、桃園、台南、高雄、蛇年春聯。（圖／翻攝各市政府官網）

記者郭運興／台北報導

慶祝農曆新年到來，家家戶戶貼上春聯添喜氣，六都也推出各自的「蛇年」春聯！有人大玩諧音梗、有人創意滿滿，例如台北市春聯是由市長蔣萬安親手揮毫，新北市的春聯則推出國台語雙語諧音的春聯，《 ETtoday新聞雲》特別整理六都春聯，一起來看哪個縣市的創意深得你心？

台北市：蛇馬龍鶴

「蛇馬龍鶴」春聯巧妙結合台語諧音「什麼攏賀」，寓意「啥物攏好」，象徵新的一年充滿好事、令人期待，春聯設計結合台北特色與育兒友善理念，希望透過春聯傳遞祝福，鼓勵親子一起動手畫斗方，感受新年溫馨氛圍。

值得一提的是，今年春聯的四字由蔣萬安市長親自書寫，經過多次揮毫，最終選出滿意版本，以滿滿的手寫誠意為市民送上新年祝福。

新北市：蛇福泰吉

「蛇福泰吉」春聯是一款創意的國台語雙語春聯，國語的蛇福泰吉，期許蛇年福運滿滿、國泰民安，大吉大利，萬事如意。而蛇福泰吉的台語諧音就是「全（都）好，賺錢」，祝福大家蛇年萬事都好，都賺錢。蛇福泰吉的台語有三種意思「蛇年，好賺錢／全都好賺錢／都好，賺錢」，也可以念吉蛇福泰（錢全都很好賺）、福泰蛇吉（好賺，全都是錢）。

▼新北春聯「蛇福泰吉」。（圖／新北市秘書處提供）

桃園市：蛇馬攏順

「蛇馬攏順」春聯取其諧音，代表金蛇年事事「蛇」麼都順；另外，第二款由張善政市長與邱奕勝議長共同聯名「好運來」春聯，而蛇年又稱小龍年，因此在排版上將「龍」字縮小，呈現小龍之姿，代表好運（攏）來、小龍年到來的意涵。兩款春聯再加上象徵富裕吉祥的「金元寶」造型福袋，以及搭配兩款春聯題詞所設計的紅包袋，充分展現桃園金蛇年的新氣象。

▼桃園市春聯「蛇馬攏順」。（圖／翻攝桃園市政府）

台中市：蛇現幸福

台中市長盧秀燕日前至派出所提前送禮，「蛇現幸福」春聯和福袋因此提早曝光，春聯上寫著蛇現幸福，福袋裡則有10元新硬幣，印著「福兆蛇年」。

▼台中市春聯「蛇現幸福」。（圖／翻攝TCPB 局長室）

台南市：蛇宓隆發

「蛇宓隆發」春聯，市長黃偉哲以此為賀詞，祈願市民在新的一年裡，行大運、創佳績，身心康泰，家庭和樂，事業順利。而賀詞中的「宓」字，意指「安穩」與「平安」，象徵市長祈願市民朋友都能在和諧穩定的環境中，享受幸福與安康，喜迎新的一年到來。

▼台南市春聯「蛇宓隆發」。（圖／翻攝台南市政府）

高雄市：運開時泰

高雄此次設計《運開時泰》春聯、《好運蛇進來》Q版斗方春聯、《好蛇年》新春賀卡及設計有原民百步蛇圖騰的《蛇來運轉》開運小紅包等小物。一齊向市民朋友拜賀早年，祝福大家蛇麼都好、好運蛇進來。

▼高雄春聯「運開時泰」。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）