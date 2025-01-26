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電動車奪命缺陷曝！專家籲車內必放「1物」：可活命自保

國道一號楊梅休息站，25日晚間發生一起電動車自撞分隔島起火燃燒的意外，對此桃園市消防局車禍救助教官、楊梅分隊小隊長來張智，建議駕駛電動車的車主可以在車上準備「車窗擊破器」，多一道逃生出口。（圖／報系資料照）

▲國道一號楊梅休息站，昨晚發生電動車自撞分隔島起火燃燒，造成車上8人4死4傷憾事。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

國道一號楊梅休息站，昨（25）日晚間發生一起電動車自撞分隔島起火燃燒的意外，釀成車上8人4死4傷的悲劇。對此，桃園市消防局車禍救助教官呼籲，建議電動車車主平常一定要準備「車窗擊破器」在車內，避免因車輛斷電後開不了車門，意外發生可以利用擊破器，多一道逃生出口。

根據《聯合新聞網》報導，桃園市消防局車禍救助教官、楊梅分隊小隊長來張智在事發後，建議駕駛電動車的車主，平常可以在車上準備車用滅火器，並放置在駕駛座位。此目的不是為了將火勢熄滅，而是在車輛起火後，可以延長逃生時間，還可以將滅火器拿來破窗。

來張智表示，若是想要有更全面準備，可以在車上準備「車窗擊破器」，尤其是電動車車主，一定要準備。因為電動車手把設計與燃油車不同，電動車是電控式，燃油車是機械式，萬一電動車斷電就無法開啟車門，因此，車上準備車窗擊破器就可以多一個逃生出口。

來張智透露，若是車外的人要救援受困乘客，電控式車門打不開，可以持滅火器將打破。不過千萬不要試圖打破前擋玻璃，因前擋玻璃為加厚玻璃，要打的話選擇打破車門玻璃較為容易。

最後，來張智指出，車主平時也可以準備防火毯，萬一電動車發生意外後起火，裡面沒有人受困時，可以將防火地蓋上車身阻絕火勢，避免火勢擴大。

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