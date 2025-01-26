電商夫妻返鄉遇死劫！目擊者還原救援過程：後座安全帶纏在一起

▲楊梅休息站昨晚發生重大車禍。（圖／桃園消防局提供）

圖文／CTWANT

桃園市楊梅區楊梅休息站昨（25）日晚間7點多，發生一輛電動車自撞事故，撞擊瞬間車輛起火燃燒，目前4人死亡、4人輕重傷仍在搶救中。據目擊者指出，當下想幫忙車門卻打不開，加上這輛車有超載情形，待警消人員到場後，撲滅火勢才救出受困的人。

警方指出，這輛電動車在楊梅休息站外的分隔島自撞，40歲倪姓男駕駛受困在車內，因此等到消防人員滅火完畢，才將人救出。車上共有2名2大人、6名小孩，分別被送往7間醫院急救，由於電動車有起火燃燒，後續會進行火調，釐清詳細原因。

有目擊民眾指出，看見火燒車的萊爾富店員，第一時間拿出許多滅火器協助，卻疑似因爲是電動車，車門完全打不開。目擊民眾說，直到消防人員抵達，才順利破壞車門、進行搶救，而受困車內的人，似乎有被安全帶卡住。

目擊車禍並參與救災的張姓男子表示，撞擊後該輛電動車隨即起火燃燒，起初因車門打不開，一度造成救援困難，後來一打開車門後，看到駕駛已經失去意識，並有火燒到駕駛身上，來不及救出。

張男表示，因後座安全帶纏在一起，他找了剪刀將安全帶剪斷，自己共抱了4個小孩出來，其餘警方也協助幫忙。張男回想，在抱小孩的時候有聽到他們無意識的呻吟，且孩童幾乎癱軟，已經沒有支撐。

警方初步了解，這輛電動車為倪男與妻子展女租來的，後有3名童為其子女，另3名孩童為展女親威的小孩。

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