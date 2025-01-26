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春節上班薪資怎麼算？　北市曝這4天須發雙倍薪水

▲▼114年1、2月彈性放假日及補班日。（圖／台北市勞動局提供）

▲114年1、2月彈性放假日及補班日，1月27日為與2月8日休息日對調彈性放假日。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

今年農曆春節假期共長達9天（1月25日至2月2日），許多民眾詢問連假期間工作的薪資如何計算？台北市勞動局說明，1月28日至1月31日（除夕至大年初三）為國定假日，若勞工於國定假日出勤，必須加倍發薪；另1月27日與2月8日休息日對調的彈性放假日，若勞工原先排定為休假日，但使勞工出勤，加班費應按休息日標準計算。

面對今年長達9天的農曆春節假期薪資如何計算、安排？台北市勞動局勞檢處說明雇主應注意3點事項，第一，春節期間為餐飲業、短期住宿業（旅宿業）及大眾運輸業旺季，事業單位應遵守《勞基法》規定，經工會或勞資會議同意後實施加班或彈性工時，仍需在每7日內安排一例一休，且不得連續出勤超過6日。

勞檢處指出，第二，1月28日到1月31日（除夕至大年初三）為國定假日，勞工若於國定假日出勤，須加倍發給薪資，且該期間不可安排例假或休息日；若雇主經勞工同意後調移國定假日至其他日，需徵得勞工同意，並清楚記載調移日期，例如勞工為部分工時人員，薪資200元／時，1月28日出勤8小時，雇主應給付該日工資3200元（200*8*2）。

勞檢處提及，第三，1月27日為與2月8日休息日對調彈性放假日，需先確認勞工當日排班情形，若勞工原先排定正常出勤，仍依規定核發薪資；若勞工原先排定為休息日，使勞工出勤，加班費應按休息日標準計算。例如勞工為部分工時人員，薪資200元／時，1月27日已排定為休息日，但當日出勤8小時，雇主應給付該日工資2534元〔200*（4／3*2＋5／3*6）〕。

台北市勞動局長高寶華說，企業應妥善規劃春節期間的人力與工時，並透過勞資協商落實工時制度；同時，雇主應主動宣導勞動法令，保障員工權益，進一步提升勞資關係的穩定性與企業的社會形象。

勞檢處長梁蒼淇特別提醒，雇主不得使勞工連續工作超過6天，且需合理安排休假，避免因工時安排不當而違反《勞動基準法》；此外，企業在計算加班費時應以出勤日性質為準，並依法妥善處理，確保勞工獲得應有的薪資與保障。

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