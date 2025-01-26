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彰縣AI智慧救災！ 3000萬救災機器人、無人機挺進火場搶救

▲彰化縣消防局救災導入AI智慧消防科技救災。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化縣消防局救災導入AI智慧消防科技。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防科技救災升級！消防局獲得中央政府的3千萬元補助，購入了4架救災機器人和4架無人機，進一步提高救災效能。彰化縣消防局表示，通過使用無人機、救災機器人和AI智能派遣系統等科技工具，救災效能得到了顯著提升，並且能夠有效地減少消防人員在救災中的風險。

▲彰化縣消防局救災導入AI智慧消防科技救災。（圖／彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局日前在「彰化縣智慧消防科技救災」演練並展示了高樓雲梯車和貨車起火燃燒的救災演練。在這次演練中，模擬了建築物發生火災的情況，消防人員進入火場後，利用他們身上的穿戴式攝影機提供第一視角的影像，並且通過無人機的紅外線熱影像和可見光同步顯示，讓指揮人員能夠快速地掌握現場的全貌，提高了3D立體救災的效能。

▲彰化縣消防局救災導入AI智慧消防科技救災。（圖／彰化縣消防局提供）

救災機器人配備了五用氣體偵測器和紅外線熱影像儀，可以協助收集現場信息、監視火勢的變化，並可以通過遠程遙控調整出水量（最大射水流量每分鐘4800公升）和角度，選擇直線或水霧射水，快速控制火勢的蔓延。

彰化縣長王惠美表示，每台救災機器人的市場價格高達650萬元，每架無人機的價格是100萬元，總價格高達3千萬元，全部由中央政府補助。4架救災機器人和4架無人機已經配發到消防局的各個隊伍，今年將有新的力量加入救災行動。目前全縣共有5台救災機器人，可以在需要大量消防人力的長時間救災中，使用救災機器人進入火場查看並射水降溫，減少消防人員在救災中的風險。

▲彰化縣消防局救災導入AI智慧消防科技救災。（圖／彰化縣消防局提供）

無人機因為不受地形的限制，能提供即時影像，並且適用於所有天氣，已經被廣泛地使用在消防局的各種災害現場。例如，在火災現場，無人機可以從高空俯瞰，即時提供現場指揮官建築物內部的信息，對於水域和山區的救援案件，也可以擴大搜索範圍，並利用機上配備的紅外線熱影像儀來探測可能的熱點，進行快速的救援。

▲彰化縣消防局救災導入AI智慧消防科技救災。（圖／彰化縣消防局提供）

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