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我抱過你！過年親戚「超煩問候」　5大拷問應對祕訣快筆記

過年時來自長輩的問題連環轟炸常常讓人應接不暇。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

過年時和親戚們久別重逢，有時候並不是令人感到愉快的場合，各種來自長輩的問題連環轟炸常常讓人應接不暇，不想回答又難以巧妙應對。本刊蒐集5大常見過年「拷問」和參考應答方式，祝大家都能在親戚聚會的戰場上存活。

你是不是變胖／變瘦了？

過年親戚超煩問候這樣回！　5大拷問應對祕訣快筆記

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▲ 親戚久別重逢時，往往會從身材下手開問。（示意圖，pexels）

親戚久別重逢時，若不知如何延續話題，往往會從身材下手。如果對方說你變胖了，別急著動怒，可以巧妙反過來稱讚對方身材維持得很好，並詢問如何保養，進而轉換話題。

其實，有時是長輩出於關心而關注身材，擔心身材變化會影響到健康或戀愛機會，儘管這樣的看法往往帶有刻板印象。但有時，這些評論也可能是希望以輕鬆的方式稱讚，像是說「變胖了福態更好」，希望表達的是一種更有福氣的象徵，然而，當事人聽來或許會有些不太舒服的感覺。

不記得我是誰？你小時候我有抱過耶！

過年親戚超煩問候這樣回！　5大拷問應對祕訣快筆記

▲ 長輩最愛打招呼問句之一，就是拿出「我抱過你」這句話來開場。（示意圖，本刊資料照）

久未見面的長輩最愛打招呼問句之一，就是拿出「我抱過你」這句話來開場。上次見面可能已是多年前，如今要立刻從複雜的親屬稱謂裡找出正確的稱呼，真是相當艱辛的任務。

在拜訪親戚之前，可以先打聽一下對方的親戚稱謂，以備不時之需，被問到的時候就能恰如其分正確應答，化解攻勢。如果真忘記了，見面時拿出彬彬有禮的微笑，並表達歉意，再來點甜言蜜語，例如「怎看起來比上次見面還年輕？我都認不出來了！」這樣既能化解尷尬，也能讚美對方搏得好感。別忘了，事後如果能打聽到長輩的正確稱呼並記下，就能避免下次見面時慘劇重演。

薪水領多少？年終獎金幾個月？要不要換工作？

過年親戚超煩問候這樣回！　5大拷問應對祕訣快筆記

▲ 親戚們問起薪水和工作時，關心的可能不只是日常生活，往往還有隱藏在背後的比較心理。（示意圖，本刊資料照）

在與親戚重逢時，常見的話題之一就是「在哪裡工作？」或是「薪水好不好？」這類問題讓人難以應對，因為若回答薪水低，可能會被看扁；而回答薪水高，又擔心別人眼紅或誤以為在炫耀。親戚們問這些問題時，關心的可能不只是日常生活，往往還有隱藏在背後的比較心理。

遇到這種情況，不妨順著對方的比較心理，模糊應對：「賺得還夠啦！」或者「沒有你家ＯＯＯ賺得多啦！」這樣一來，不僅避免正面回答，也能轉守為攻，讓話題焦點來到對方身上。

如果親戚繼續追根究柢，甚至問到具體的薪水數字，這時可以說：「我有簽保密協議，不能透露薪資待遇。」或者幽默地回應：「等你幫我介紹工作囉！」這樣既保護了自己的隱私，也不會讓對方覺得尷尬。

什麼時候結婚？怎麼還不結婚？

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▲ 催婚也是過年的熱門話題。（示意圖，pexels）

當親戚問到「你都幾歲了，怎麼還沒結婚？」時，可以堅定表達自己的立場，例如：「結婚對我來說是人生中的一個重要決定，我還在等待合適的時機。」或是「我希望能在找到對的人後再考慮結婚，目前我很享受單身的生活。」同時，也可以表達對長輩關心的感謝：「謝謝您的關心，我會在合適的時候考慮結婚的。」或「我感謝您對我的期望，結婚的事情我會仔細考慮的。」

若想轉移話題，也可以巧妙地回問：「您當初是幾歲結婚的呢？到現在應該有20年了吧，您是如何維持婚姻的呢？」這樣既能表達自己的立場，又能保持對話的和諧，避免不必要的壓力。

什麼時候生小孩？什麼時候再生一個？

過年親戚超煩問候這樣回！　5大拷問應對祕訣快筆記

▲ 面對親戚關於生育的問題時，除了直接回答「生或不生」，也可以選擇以更輕鬆的方式回應。（示意圖，pexels）

當面對親戚關於生育的問題時，除了直接回答「生或不生」，也可以選擇以更輕鬆的方式回應。例如，當被問到「什麼時候再生一個？」時，可以回答「我還在想欸」或「我有些不同的想法耶」，這樣表達自己的想法，不必急於交代什麼。而當面對「生兩個太少了」的話題時，也能用幽默的方式回應，像是「小孩多是很熱鬧，生兩個有伴可以一起玩就好了。」當親戚提到「你看我兒子都生三個了」時，你可以巧妙地回答：「對啊，那表示你兒子體力比較好，我兩個就沒辦法了。」這樣既能堅持自己的立場，也能保持輕鬆和幽默的氣氛。


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