快訊／淡水死亡車禍！麵包車擋風玻璃碎成蜘蛛網　行人傷重不治

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

新北市淡水區民權路與民族路口今(25日)凌晨5時許發生一起死亡車禍！一輛由52歲游姓男子駕駛的麵包車行經路口時，撞擊到一名徒步穿越路口的94歲李姓老翁，而猛烈撞擊力道，導致麵包車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，老翁倒地不起。警消獲報到場，緊急將老翁送醫搶救，但他仍因傷重宣告不治。





▲淡水麵包車撞行人，擋風玻璃因撞擊碎成蜘蛛網。（圖／記者陸運陞翻攝）

初步調查，游男並無酒駕情事，全案依規定測繪並通知分局鑑識人員到場採證，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。