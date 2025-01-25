娃娃機店遭搶20萬　年輕警擊斃通緝犯挨告！YouTuber募款挺執法

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娃娃機店遭搶損失20萬　年輕警擊斃通緝犯挨告！天龍德募款挺執法

▲▼娃娃機店遭搶損失20萬　年輕警擊斃通緝犯挨告！YouTuber募款挺執法。（圖／翻攝自YouTube／天龍德）

▲天龍德公布娃娃機店行竊畫面，當時嫌犯撞見其他台主，還大搖大擺回嗆「（我在）偷兌幣機阿」。（圖／翻攝自YouTube／天龍德）

記者柯沛辰／綜合報導

YouTuber天龍德經營抓娃娃機店，不料6日凌晨遭槍砲通緝犯闖入偷竊，損失超過20萬元，因此立即報案。不料，嫌犯開車逃逸時一路危險駕駛，不時逆向、闖入機車道，被警方開槍擊斃。如今家屬控告警員執法過當，並要求國賠，天龍德不忍24歲警員年紀輕輕葬送前途，因此幫忙出錢、募款死者喪葬費，盼以此向家屬展現善意，替警員解套。

天龍德表示，一名有搶奪、恐嚇取財、侵占、偷竊、槍砲前科的通緝犯，6日凌晨闖入他所經營的抓娃娃機店，持油壓剪、榔頭破壞兌幣機後，竊取裡頭的16萬3200元，隨後揚長而去。若算上被破壞的兌幣機要價4萬9000元，他又得再買一台補上，損失總計超過20萬元。

天龍德在影片中替警員抱屈，並稱讚樹林警方用心保護民眾、破案率高，一接到他報案，短短不到半天就鎖定嫌犯展開追捕。不過，嫌犯駕駛懸掛假車牌的失竊BMW，一路狂飆，一下逆向行駛，一下又鑽進機車道，還嚇得一名路過騎士跳車躲避。

當時24歲警員眼見情況危急，連開5槍警告，不料其中1發子彈擊中凌姓嫌犯胸膛，導致55歲凌男送醫後傷重不治。事後，家屬控告該名警員執法過當，並要求國賠。

天龍德聽聞後，擔心警員若在這次官司中失利，恐將影響未來升遷，甚至一輩子都待在基層，讓他忍不住直呼「公家飯真的很難吃」、「台灣的司法已經搞得警察不敢開槍了。」

之後，天龍德得知，若警員要在官司中多一些贏面，就必須「付出一點善意」，例如負擔15萬的喪葬費，於是他開始轉換想法和立場，認為自己不該只以受害人自居，而是應該為這個還有大好前途的年輕警察出一份力。

▲新北板橋男子不服盤查駕車逃逸，警方開槍擊中男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲55歲凌男拒檢逃逸，一路危險駕駛，意外遭警方開槍擊斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

為此，天龍德不僅不會向死者家屬追討20多萬損失，還自己出錢，並向樹林在地業者、單位募得9萬2000元，順利湊成15萬元，希望讓警員能順利度過官司，「大家的立場都是站在要去幫助一個年輕員警，讓他未來不要因為這個案件受影響。」

儘管天龍德對自己的財務損失感到無奈，但他支持警方強力執法，「我們樹林的警察破案率非常高，請大家千萬不要做壞事，一定會破案的，希望這支影片能替當事警員祈福打氣，也讓他未來升遷不要受到影響。」

▼天龍德公布協助募款的樹林店家、熱心單位。（圖／翻攝自YouTube／天龍德）

▲▼娃娃機店遭搶損失20萬　年輕警擊斃通緝犯挨告！YouTuber募款挺執法。（圖／翻攝自YouTube／天龍德）

 
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