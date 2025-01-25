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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免潮／地方酸「除銹」恐淪作秀　李彥秀組織盤難撼動

▲▼立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

▲藍營研判李彥秀地方組織盤很穩，二階連署難以過關。（圖／記者李毓康攝）

前言：民進黨立院黨團總召柯建銘已發出罷免「超甲級」動員，國民黨不畏戰，要反殺綠委精準打擊，農曆年後一場罷免大戰勢必風起雲湧。《ETtoday 新聞雲》今、明兩天推出「大罷免潮」專題，訪問被鎖定罷免的藍綠立委，聽聽他們如何迎戰。

記者鄭佩玟／台北報導

立法院去年底在藍白聯手下，一口氣通過爭議性的選罷法、憲訴法與財劃法 ，引爆了民團怒火，其中有公民團體發起「港湖公民除銹」，喊出罷免國民黨立委李彥秀。地方輔選人士直言，李彥秀即便身兼國民文傳會主委，但問政風格理性、仇恨值不高，走的是傳統保守政治人物路線，且是拿下超過11萬票重返立院，基層組織盤難以撼動。

民團「港湖公民除銹」發起罷免國民黨立委李彥秀活動，而在立法院通過三大爭議法案，民進黨團總召柯建銘登高一呼要求罷免全部41名藍委後，不可否認也驅動了連署的力道。

李彥秀出身政治世家，其祖父、父親均曾任市議員，李彥秀踏入政壇便是接替父親的政治事業，於1998年代表藍營參選台北市議員第二選區（內湖區、南港區），勝選後更是連任五屆，並在2016年當選港湖區立委。在2022年選舉失利後，李彥秀則重回基層，於2022年以第一高票當選港湖區議員。2024年又以以112,743 得票數，47.64％得票率勝選，再度重返國會。

對於罷免案如火如荼，李彥秀表示，自己尊重港湖選民的權利與睿智，並對國會問政與地方服務充滿信心；另外，李彥秀也指出，《財劃法》通過後，未來每個縣市增加的財源具體亮點為何？除了固定的維護費、食安稽查能量、社工人員的加強，比方說老人年金加發嗎？還是營養午餐多少錢？會與台北市長蔣萬安溝通，期許政策亮點要懂得宣傳，不僅只有立委在國會的發聲，政府讓民眾知曉立委的政績也很重要。

藍營地方人士則直言，雖然所謂公民團體的活動力驚人，常設連署站點，跨區聯合造勢，攻擊抹黑圖卡源源不絕，甚至連志工都可以相互支援，顯然背後的資源以及中央廚房早就開始運作，但除了陳時中與柯建銘稍微「沉不住氣」外，民進黨中央的立場應該還是「讓子彈飛一會」，藍綠都知道中間選民厭惡「當家還天天鬧事」，基隆罷樑失敗，民進黨受傷慘重，更加大了2026重新拿回基隆市的困難度，賴清德必須慎重考慮政治風險，是不是剛上任就要進行「政治豪賭」？

黨務人士分析，罷免案要成案需經過兩階段連署，若無政黨或特定勢力支持，第一階段或許尚可達成，但第二階段連署難度極高，單靠公民團體幾乎不可能完成。此外，發起罷免的團體也必須準備好補選人選，而目前港湖區的政治人物似乎並未表現出接棒意圖。

該人士提醒，若罷免案最終未能成案，甚至連連署門檻都無法達成，推動罷免的團體或政黨將蒙受重大損失，「罷樑案失敗就是一個血淋淋的例子，奉勸側翼團體謹慎思考，避免自取其辱，號稱除銹最終只淪為演給媒體看的作秀。」

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