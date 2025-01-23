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UNIQLO突宣布「1地區分店」停業　在地人哀號：只能去外縣市買了

▲▼ 日本服飾品牌UNIQLO 。（圖／達志影像／美聯社）

▲UNIQLO分店突宣布停業，全縣剩1門市，在地人哀號。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

日本服飾品牌UNIQLO不僅款式多種，衣料品質也不錯，加上價格實惠，在台灣擁有許多忠實顧客，不料位在苗栗市家樂福的UNIQLO分店日前突然宣布，將在2月23日結束營業，讓許多在地人直呼超可惜。

網友在臉書「苗栗大小事」貼出UNIQLO的結束營業公告，內容指出，由於家樂福苗栗店租約到期，將營業至2025年2月23日晚間10時止，鄰近區域將由UNIQL0苗栗尚順購物中心店繼續為您服務，造成您的不便，敬請見諒。

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至於退換貨問題，有需求的顧客請在2月23日前至家樂福苗栗店辦理，年2月24日後僅能於UNIQLO其他門市辦理等值換貨，也宣布1月24日起將不再提供網路商店取貨服務。

▲▼UNIQLO無預警撤出1地區！宣布停業。（圖／翻攝自苗栗大小事）

▲UNIQLO家樂福苗栗店結束營業公告。（圖／翻攝自苗栗大小事）

貼文一出立刻吸引許多苗栗人哀號，「喔不，晴天霹靂」、「苗栗開什麼倒什麼」、「在苗栗市開店真的不容易」、「苗栗只剩下頭份尚順有了」、「UN能開到倒閉，我想也只有苗栗市做得到」、「業績不好就要關啊，每次路過都小貓兩三隻」。

在家樂福苗栗店結束營業後，UNIQLO在苗栗縣的分店就只剩下頭份尚順分店，然而頭份尚順分店位置在苗栗縣最北端，讓不少人感嘆「可憐，超強發熱衣，要去外縣市買了」、「以後只能去台中買了」

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