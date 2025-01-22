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單親「美女辣媽」創新行業　代客探監陪聊爆紅

Colbie每天單槍匹馬開車穿梭台東各監獄寄菜、代客聊天。（讀者提供）

▲Colbie每天單槍匹馬開車穿梭台東各監獄寄菜、代客聊天。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

農曆春節將至，照例是各監所探監熱潮，各舍房會客人潮絡繹不絕，受刑人享受溫馨的懇親面會，不過，也有人企盼不到親友，倍感孤獨。全台各縣市監所密度最高的台東，因此出現「代客面會」的特殊行業，原本在超商擔任店員的單親媽媽Colbie，因緣際會替受刑人親友寄菜，後來進一步代人會客，和鐵窗內的受刑人聊天，沒想到一傳十，十傳百，從此單子接不完，火爆後山。Colbie接受本刊採訪說，幫忙傳遞親友訊息與祝福，讓思鄉的受刑人享受溫暖和親友祝禱，她感覺十分有意義。

迷你電影《致親愛的孤獨者》劇中，年輕女子小薰（張寗飾），因感情、工作不順，成為穿著養眼、收費探監陪聊的會客妹，卻被木訥寡言的編號2923（劉冠廷飾）受刑人「教化」，開始思考人生。電影中代客聊天的會客妹，原來真的存在台灣社會，她也曾在感情及工作中受挫，不同的是她背負養兒責任，是位必須在現實生活拚搏的單親媽媽。

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電影《致親愛的孤獨者》女主角小薰（張寗飾）是探監陪聊的會客妹。男主角是木訥寡言的編號2923（劉冠廷飾）（圖）。（翻攝夢田文創）

▲電影《致親愛的孤獨者》女主角小薰（張寗飾）是探監陪聊的會客妹。男主角是木訥寡言的編號2923（劉冠廷飾）（圖）。

電影《致親愛的孤獨者》女主角小薰（張寗飾）是探監陪聊的會客妹（圖）。男主角是木訥寡言的編號2923（劉冠廷飾）。（翻攝夢田文創）

▲電影《致親愛的孤獨者》女主角小薰（張寗飾）是探監陪聊的會客妹（圖）。男主角是木訥寡言的編號2923（劉冠廷飾）。

「我做過超商、工地助理，台東工作真的不好找。」多年前與丈夫離異的Colbie，今年34歲，偶然下進入一家車行開計程車，專送會客親友到監獄和寄菜。台東有台東監獄、東成監獄、泰源監獄、武陵外役監獄和台東戒治所等5個監所，收容人數破千，每個監所距離台東火車站又十分遙遠，探監的人必須在火車站前叫車或預約計程車，途中停靠路邊攤或會客菜專賣店購買熟食，形成當地特有的叫車服務文化。

春節將至，Colbie會到好一點的餐館買會客菜，增添年味。（讀者提供）

▲春節將至，Colbie會到好一點的餐館買會客菜，增添年味。

矯正署規定，監所嚴格把關會客菜，不能有湯水、要無骨、包裝須透明等。

▲矯正署規定，監所嚴格把關會客菜，不能有湯水、要無骨、包裝須透明等。

位處後山的台東，因交通不如西部方便，非在地的親友探監不易，很多探監者於是會請熟悉的計程車司機代購寄菜，「載人」改成「載菜」，車資照算。「Colbie，妳去孫東寶切二斤牛肉，裡面的人編號再Line給你。」「Colbie，買的麵包上不可以有糖霜，管理員會覺得像白粉，檢查很麻煩！」這些訊息讓Colbie不僅賺到車資，每筆寄菜還額外收取50元服務費，等同於銅板價的小費，成了她不錯的額外收入。

Colbie每天早上7點開始工作就接到訂單，幾乎到下午3點才有空休息，尤其是最近農曆新年將至，生意特別興隆。久而久之，她知道裡面的人最愛吃烤鴨、煎牛排或燒鵝，她會推薦熱門會客菜色給顧客，有些受刑人也會主動寫信給她點菜，希望在生日或一些特別的日子送達，和室友們同享。

Colbie在拍賣網站開設「公道小姐童叟無欺」賣場擴大營業。（讀者提供）

▲Colbie在拍賣網站開設「公道小姐童叟無欺」賣場擴大營業。

Colbie的服務也很人性化，「很多外役監的，快要出去但身上沒錢，會通融賒帳，他們也會寫信給親友幫忙還，人生就互相一下。」寄菜久了，也讓Colbie發現商機，在拍賣網站開設「公道小姐童叟無欺」賣場，擴大營業，幫受刑人代購台東會客菜、代跑腿、代排榕樹下米苔目、釋迦、蜜餞等。口耳相傳下，有些外地客開始透過網站找她代購會客菜，有人還會請她順道會客，幫忙問候鐵窗裡的親友。就這樣，她開始承接少見的「代客聊天」生意。


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