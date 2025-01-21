　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

壯年男染新冠爆重症住加護！JN.1幼兒疫苗今用盡「洽談進貨中」

▲▼疾管署副署長曾淑慧說明新冠疫苗接種情況。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧說明新冠疫苗接種情況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布，上周新增9例新冠併發重症個案，其中最年輕是40多歲壯年男性，因為全身虛弱、血壓偏低，就醫快篩新冠陽性併發肺炎、呼吸衰竭、敗血性休克，插管收治加護病房治療中。疾管署指出，過去曾經感染或接種過非JN.1疫苗的保護力已不足抵抗目前流行病毒株，呼籲民眾儘速接種JN.1疫苗。不過，12歲以下幼兒使用的JN.1疫苗今日就會用罄，正在洽談進貨中。

疾管署說明，國內外新冠疫情仍未間斷，國內上周（14日至20日）新增9例新冠併發重症本土病例，與前一周（7日至13日）10例相當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增新冠重症個案中最年輕是40多歲男性，本身有高血壓、糖尿病等慢性疾病，沒有接種過新冠疫苗。他一開始症狀是1月中旬出現全身虛弱、血壓偏低，就醫快篩新冠陽性，胸部X光顯示肺炎，研判是新冠感染併發肺炎、呼吸衰竭、敗血性休克，插管收治加護病房給予抗病毒藥物。

疾管署副署長曾淑慧表示，由於目前仍處呼吸道疾病好發季節，加以新年聚會及連假期間國內外旅遊活動頻繁，疾病傳播風險高，而曾感染或接種過非JN.1疫苗之保護力已不足抵抗目前流行株之感染。

曾淑慧指出，目前提供民眾接種之新冠JN.1疫苗有Moderna及Novavax兩種廠牌，根據美國及加拿大等國研究，接種JN.1疫苗能有效預防新冠疾病，預防重症住院之保護效果可達6成，呼籲滿12歲以上且尚未接種的民眾，可在Moderna和Novavax兩種廠牌之JN.1疫苗選擇一種盡快接種1劑，兩種廠牌均安全有效，增強對抗主流病毒株之保護力。

此外，針對用於滿6個月至11歲幼童接種的多劑型新冠JN.1疫苗本次採50萬劑，曾淑慧表示，目前僅餘約570劑，將於今日全數用罄，正洽廠商另行供貨可行性；用於滿12歲以上的JN.1疫苗庫存充足，因疫苗接種後約需2周後才會產生抗體，請尚未接種者儘速接種，提升群體免疫，保障自身與家人健康。

疾管署提醒，除儘早接種JN.1疫苗外，在聚會、出遊時應落實做好手部衛生與咳嗽禮節，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康，以降低疾病傳播風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的
吉伊卡哇之亂！高雄學童才領小提燈　家長秒網拍喊價1千
快訊／蛋價再降4元！產地價跌破20元　跌至近10年新低
帶小孩給外公外婆看！36歲媽出車禍　與2月大女兒雙亡
30多歲男染流感亡！連兩周破14萬人就醫
還原現場！擋輪檢查還沒好...IDF教官突進油門　女士官長吸
快訊／鈕承澤獲假釋最快今出獄　回家團圓過年
立法院朝野協商拍板！　國會公費助理費增加3%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的羞辱

快訊／台南1分鐘連2震！規模3.5　4縣市有感

吉伊卡哇之亂登場！高雄學童昨才領小提燈　家長秒網拍喊價1千

快訊／2縣市低溫特報！明晨急凍跌破10度

電影院看《進擊的巨人》突地震　她嚇「以為復活了」：提早體驗4DX

太平媽神助攻戰隊登場！西螺福興宮光明燈抱枕...讓你高枕無憂

壯年男染新冠爆重症住加護！JN.1幼兒疫苗今用盡「洽談進貨中」

快訊／蛋價再降4元！產地價跌破20元　創近10年新低

深夜6.4強震！台南酒吧狂搖「一整排客人反應」驚呆老闆

30多歲男染流感亡！連兩周破14萬人就醫　估春節最高峰

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的羞辱

快訊／台南1分鐘連2震！規模3.5　4縣市有感

吉伊卡哇之亂登場！高雄學童昨才領小提燈　家長秒網拍喊價1千

快訊／2縣市低溫特報！明晨急凍跌破10度

電影院看《進擊的巨人》突地震　她嚇「以為復活了」：提早體驗4DX

太平媽神助攻戰隊登場！西螺福興宮光明燈抱枕...讓你高枕無憂

壯年男染新冠爆重症住加護！JN.1幼兒疫苗今用盡「洽談進貨中」

快訊／蛋價再降4元！產地價跌破20元　創近10年新低

深夜6.4強震！台南酒吧狂搖「一整排客人反應」驚呆老闆

30多歲男染流感亡！連兩周破14萬人就醫　估春節最高峰

文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的羞辱

富邦投信併日盛投信　金管會准了

洪總讚大巨蛋改變台灣棒球生態　女生也能漂漂亮亮進場看球

半夜地震主子竄逃！　黑貓「手撐床邊關心」擔憂緊盯奴才

警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

快訊／台南1分鐘連2震！規模3.5　4縣市有感

日本地震防災包「城鄉版本不同」　歐陽靖曝原因：偏鄉更大包

吉伊卡哇之亂登場！高雄學童昨才領小提燈　家長秒網拍喊價1千

林依晨北藝大高材生師妹出道　「介入女女戀當小三」收好消息哭了

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

生活熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

地震30分鐘後「竹北國道紫爆」！他愣：工程師辛苦了

桃機爆人潮！一票人「預判」搶出國糗了

好毛！　嘉義6.4強震與白河大地震「震央重疊」

嘉義凌晨地震「不排除是前震」！專家示警：5%機率主震還沒來

快訊／玉井6樓宅震損疏散17人　台南楠西、嘉義大埔今停班課

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面