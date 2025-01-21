壯年男染新冠爆重症住加護！JN.1幼兒疫苗今用盡「洽談進貨中」

▲疾管署副署長曾淑慧說明新冠疫苗接種情況。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布，上周新增9例新冠併發重症個案，其中最年輕是40多歲壯年男性，因為全身虛弱、血壓偏低，就醫快篩新冠陽性併發肺炎、呼吸衰竭、敗血性休克，插管收治加護病房治療中。疾管署指出，過去曾經感染或接種過非JN.1疫苗的保護力已不足抵抗目前流行病毒株，呼籲民眾儘速接種JN.1疫苗。不過，12歲以下幼兒使用的JN.1疫苗今日就會用罄，正在洽談進貨中。

疾管署說明，國內外新冠疫情仍未間斷，國內上周（14日至20日）新增9例新冠併發重症本土病例，與前一周（7日至13日）10例相當。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，新增新冠重症個案中最年輕是40多歲男性，本身有高血壓、糖尿病等慢性疾病，沒有接種過新冠疫苗。他一開始症狀是1月中旬出現全身虛弱、血壓偏低，就醫快篩新冠陽性，胸部X光顯示肺炎，研判是新冠感染併發肺炎、呼吸衰竭、敗血性休克，插管收治加護病房給予抗病毒藥物。

疾管署副署長曾淑慧表示，由於目前仍處呼吸道疾病好發季節，加以新年聚會及連假期間國內外旅遊活動頻繁，疾病傳播風險高，而曾感染或接種過非JN.1疫苗之保護力已不足抵抗目前流行株之感染。

曾淑慧指出，目前提供民眾接種之新冠JN.1疫苗有Moderna及Novavax兩種廠牌，根據美國及加拿大等國研究，接種JN.1疫苗能有效預防新冠疾病，預防重症住院之保護效果可達6成，呼籲滿12歲以上且尚未接種的民眾，可在Moderna和Novavax兩種廠牌之JN.1疫苗選擇一種盡快接種1劑，兩種廠牌均安全有效，增強對抗主流病毒株之保護力。

此外，針對用於滿6個月至11歲幼童接種的多劑型新冠JN.1疫苗本次採50萬劑，曾淑慧表示，目前僅餘約570劑，將於今日全數用罄，正洽廠商另行供貨可行性；用於滿12歲以上的JN.1疫苗庫存充足，因疫苗接種後約需2周後才會產生抗體，請尚未接種者儘速接種，提升群體免疫，保障自身與家人健康。

疾管署提醒，除儘早接種JN.1疫苗外，在聚會、出遊時應落實做好手部衛生與咳嗽禮節，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康，以降低疾病傳播風險。