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30多歲男染流感亡！連兩周破14萬人就醫　估春節最高峰

▲▼疾管署疫情週報，疾管署副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

▲疾管署今舉行疫情周報，疾管署副署長曾淑慧說明流感情況。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感進入流行期，上周就診人次高達14.1萬人，連兩周突破14萬人且持續上升，為近10年同期新高，疾管署副署長曾淑慧今（21）日表示，疫情預期在春節過後會到高峰，單周約有15萬人就醫。此外，上周新增64例流感重症，另有6例死亡，死亡個案最年輕僅30多歲，住院三周因為肺炎惡化併發敗血性休克，不幸過世。

疾病管制署今表示，本年第3周（12日至18日）類流感門急診就診約14萬1千餘人次，為近10個流感季同期最高，近期疫情呈上升趨勢。近四周合約實驗室監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A/H1N1為主。國內上周（14日至20日）新增64例流感併發重症（感染型別H1N1為多）；另新增6例死亡（感染型別均為H1N1）。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，流感死亡個案最年輕是北部30幾歲男性，有免疫低下病史，沒有接種疫苗，因為咳嗽呼吸喘就醫，檢查顯示已經肺炎，轉入加護病房給予流感抗病毒藥物治療，住院三周因為肺炎惡化併發敗血性休克，不幸過世。

至於重症年紀最小是北部未滿1歲女嬰，超過6個月可接種但沒有接種，1月中旬咳嗽流鼻水，後來出現嗜睡、食慾活動力下降，血氧偏低，X光顯示肺炎，檢驗確認感染B型流感，因併發肺炎轉加護給予抗病毒藥物，到目前已經10多天，仍在住院中。

疾管署指出，本流感季自去年10月1日起截至今年1月20日累計525例，年齡層以65歲以上長者為多（占57%），另死亡病例累計107例（106例H1N1、1例H3N2），確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，截至本年1月20日止，公費流感疫苗接種數約628.3萬人次（疫苗使用率約95.4%），低於去年同期（643.9萬人次），但近期打氣持續熱絡，自1月1日開放全民接種以來，至1月20日已接種約49.4萬人，為去年同期近4倍，其中上周二（14日）接種35,182人亦再創今年新高。不過全國65歲以上長者流感疫苗接種率為46.0%，尚未達接種目標。

疾管署提醒，民眾在參加新年尾牙聚會之際，應注意加強保暖及留意自身健康狀況，另目前我國已進入流感流行期，為降低感染後發生重症和死亡風險，請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種，以及早獲得保護力。

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