快訊／08:50台南又震！規模4.2　7縣市有感「最大震度3級」

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者陳嘉恩／台北報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午8時50分台南市楠西區發生芮氏規模4.2地震，震央在台南市政府東北東方39.5公里處，深度9.5公里，屬於極淺層地震，有7縣市觀測到震度。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台南市白河。

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根據氣象署測報資料，震度3級地區為台南市，震度2級地區為嘉義縣、高雄市，震度1級地區為嘉義市、屏東縣、雲林縣、彰化縣。

資料來源：氣象署