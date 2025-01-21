中油老員工「戳肛性騷」菜鳥　主管包庇搞霸凌

▲中油煉製事業部高雄廠最近爆發性騷擾案，被害員工去年底提出申訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣中油公司爆發資深前輩對菜鳥職員性騷擾，結果演變成職場霸凌事件。一名在煉製事業部高雄廠工作的年輕職員，2個多月前在男廁被前輩用「童子拜觀音」的手勢突襲肛門，職員無法接受，向主管反應，沒想到跟前輩同梯的主管竟要他別小題大作，他無法忍受，決定提出申訴，事後卻遭主管刻意刁難，甚至要同事排擠他，職場霸凌讓他痛苦萬分，身心受到極大創傷。

知情的A先生告訴本刊，去年11月中，Z先生到公司男廁所如廁，當時廁所沒人，期間一名60多歲資深前輩也進入男廁，卻突快步走到他後方，以「童子拜觀音」姿勢猛戳他的肛門，戳完後還笑著離開；事後Z先生傳訊給對方，告知自己感到很不舒服，前輩則傳訊向他道歉，隔天上班偶遇時，前輩再次致歉，卻又稱：「已經道過歉了，不然想怎樣！」便逕自離去。

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▲被害人Z先生在男廁被性騷擾，導致後來如廁都有陰影。

A先生說，這名前輩在中油已有40多年年資，與Z先生座位相鄰，除公務外並不熟，但他跟主管是同年進公司，2人關係很好。Z先生事後向主管求助，對方竟要他別想太多，也不要去申訴性騷擾，還建議他接受前輩公開致歉，一週後才將前輩換座位，隔離2人。Z先生向總公司申訴遭性騷，不料主管竟開始找他麻煩，常藉故責備他，還把同組同事調走，導致他只能一人作業。

▲主管提議讓加害者當眾道歉遭拒絕後，便暗示Z先生不要申訴。

上月底，總公司派員調查，主管反指Z先生工作態度不佳，該名前輩更狡辯只是不小心輕劃過。等待調查期間，Z先生則發現同事們在辦公室變得沉默，主管的態度更明顯冷漠，不當面跟他說話，若巧遇也沒有眼神交流，另名知情人士B先生痛批這根本是職場霸凌、冷暴力，要逼Z先生自己離職。

B先生指出，主管在事發後未能採取有效的糾正及補救措施，不提供申訴管道也就算了，還處處打壓，甚至給Z先生考績乙等，卻給加害的前輩考績甲等，完全是包庇同梯；他認為，中油高層應正視問題嚴重性，落實性騷擾事件管理，不要讓「不尊重他人身體」成為中油的文化，主管機關經濟部也應善盡督導之責。

▲中油爆發老鳥對新人性騷擾案，最後還演變成職場霸凌事件。

泌尿科醫師謝政興指出，童子拜觀音可能造成肛門撕裂傷，更會讓被害人產生心理陰影，至於阿魯巴則可能會造成睪丸、陰莖及尿道等功能受損。

昶言法律事務所律師許仲勛則表示，違反他人意願、對他人做出童子拜觀音的行為，有可能觸犯《刑法》猥褻罪，若是行為時間短暫，則可能觸犯《性騷擾防制法》趁機觸摸罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。

過去法院也有類似判例，4年前，曾有中部高職生用模型飛機機頭對同學「童子拜觀音」挨告，法官認定行為構成《刑法》強制性交未遂罪，最後判處2年徒刑、緩刑2年。

中油回應

針對此案，台灣中油回應表示，該公司性騷擾申評會確實有接到被害人Ｚ先生的申訴，強調該公司很注重此案，抱持嚴謹的態度處理，依照流程，收案後需要30天到60天的調查審議，預估2月底才會有結果，待結果出爐後，會再請2人至獎懲委員會說明並裁處。

該公司指出，年終考績部分因當事雙方主管不同，Ｚ先生的主管告知考績與此事無關，是鑒於整年工作表現而定；另外，主管也稱在此案發生後，他必須是中立立場、不偏袒任何人，因目前仍在調查流程階段，不宜私底下與Ｚ先生接觸討論，否認職場冷暴力。

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