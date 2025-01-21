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美女網紅竟是密醫！　工作室偷打肉毒、瘦瘦針

曾任護理師的陳韋君（右）遭控幫粉絲（左）打瘦瘦針、肉毒桿菌牟利。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲曾任護理師的陳韋君（右）遭控幫粉絲（左）打瘦瘦針、肉毒桿菌牟利。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

攝影師網紅陳韋君，不但遭控違法帶團出國旅拍，可重罰50萬；此外，陳女宣稱自己有護理師背景，加上粉絲眾多，竟然做起非法醫療生意，她表示有管道可以弄到高純度的肉毒桿菌，以及目前最夯的「瘦瘦針」，因此將住處與攝影工作室當成診所，甚至還「出診」到顧客住處施打針劑；主管機關表示，此行為違反醫師法，可處5年以下徒刑。

除了違法揪團，黃小姐還揭露陳韋君更大膽的違法行為，她說陳在成為網紅前，是護理師，卻利用網路聲量及眾多粉絲的信賴，宣稱有門路取得肉毒桿菌針劑，而且「比較純」，一劑賣5千元，且最近很夯的「瘦瘦針」她也有管道獲得，1盒賣1萬元。黃小姐坦承，自己也跟陳買過。

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陳韋君遭控在台中市西屯區的攝影工作室（圖）違法替粉絲施打瘦瘦針。

▲陳韋君遭控在台中市西屯區的攝影工作室（圖）違法替粉絲施打瘦瘦針。

本刊調查，瘦瘦針又稱為瘦瘦筆、小藍筆、減重筆，國際上的常見瘦瘦針為善纖達（Saxenda）、胰妥讚（Ozempic）、胰妥善（Victoza）、易周糖（Trulicity）等，一開始是糖尿病藥物，用來控制血糖，降低胃排空速度、抑制食慾，後來在臨床上，部分被轉為減重使用，但必須有醫師處方簽才能販售。

黃小姐告訴本刊，陳韋君通常在台中市東區樂業路住處及西屯區光明路的攝影工作室，為人施打針劑，如果是熟客，她也願意到府服務。黃小姐說，因瘦瘦針不易取得，且不得隨意販售，所以陳不敢公開在IG上宣傳，而是透過通訊軟體與私訊告知粉絲，由於她宣稱有護理師背景，大家都很相信她，聽說這門生意做得不錯。

對話紀錄顯示，陳韋君違法販售瘦瘦針，事證明確。

▲對話紀錄顯示，陳韋君違法販售瘦瘦針，事證明確。

對此，台中市衛生局表示，該網紅為護理師，雖具有醫事人員資格，但若透過網路刊載醫療廣告、招攬醫療業務，還是有違反《醫療法》的問題，依法可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

另外，護理人員若在無醫師醫囑及指示下，擅自為民眾施打肉毒桿菌或瘦瘦針等針劑，則違反《醫師法》，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。台中市衛生局也強調，將會主動追查，如有違規，嚴懲不貸。


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