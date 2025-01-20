陸男買房7年驚見「隱形地下室」　原屋主厚顏暗中寄生

圖文／鏡週刊

江蘇省驚現「寄生上流」真實版！李姓男子7年前花近200萬人民幣買下中古屋，沒想到原屋主竟沒搬走，寄生在地下室長達7年，直到近期李男才意外發現暗門，揭露了這起長達7年的驚悚祕密。

綜合陸媒報導，李男花費人民幣198萬元（約新台幣889萬元）的高價在江蘇沿海小鎮買下了一棟夢寐以求的房子，全家搬進新家後，覺得交通方便、生活機能完善，裝潢設計也頗為喜歡，本以為可以安穩地在此生活，沒想到7年後才發現豪宅暗藏的驚天秘密。

當時李先生正在整理雜物，偶然發現樓梯間牆後隱藏暗門，他懷著忐忑的心情將門推開，沒想到眼前出現別有洞天的地下室，地下室不僅擁有良好的通風採光，更打造精緻的小型酒吧。

李男指控張女在出售房屋時，刻意隱瞞私自改造地下室的事實，且在交易過程中並未如實告知。面對李男的質疑，張女卻輕描淡寫地回應： 「李先生，我當初賣給你的是房子，可沒說過包括地下室」。張女稱地下室為私人休閒空間，不屬房產面積且未載明於契約。李男則主張高價購屋應享有地下室產權，因此提告。

法院審酌後認為，即使地下室未明確記載於買賣契約，但因其為房屋結構之一部分且影響房屋價值，原屋主未告知買主此一事實，已違反誠實信用原則。因此，法院判決買主取得地下室所有權，並由原屋主負擔損害賠償責任。



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