民眾在路口見到「前衛設計」　路人秒懂：拯救低頭族專用

▲有網友發現行人穿越道上，有好幾組嵌入地面的紅綠燈。（圖／翻攝FB／路上觀察學院）



圖文／CTWANT

許多民眾常邊走路邊低頭滑手機，那怕過馬路也不抬頭，衍生出不少交通問題。近日有台南網友發現，新光三越台南中山店前，路口行人穿越道的馬路上，有好幾組嵌入地面的紅綠燈，專門用於警示低頭族，不由笑稱：「台南的人行道還是挺前衛的。」不過事實上，這組地面式紅綠燈，早在2021年就已經安裝在此地。

有網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，表示發現新光三越台南中山店前，路口行人穿越道的地上，嵌入了好幾組紅綠燈裝置，笑說「台南的人行道還是挺前衛的。」不少網友看了就秒懂：「給低頭族看的」、「為了低頭族誕生的」，但也有人表示：「台中好幾年前有裝過，但被淘汰了」、「不看的人裝哪裡都沒用！」

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根據資料，此處的路面紅綠燈應該是台南市府早在2021年就設置，確實是為了提醒低頭族而設立的裝置，不過後來發現這種「嵌入式」的設計容易受到車輛重壓或是路面施工而損壞，後來在2024年底已經改成「投影式」紅綠燈，將燈光打在地面上。不過成效如何，仍有待觀察。

追根究柢，比起特別設計的紅綠燈，路人心無旁鶩地快速過馬路，不埋頭滑手機，才是根本解決之道。

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