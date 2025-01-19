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民宅成槍枝改造廠！雲林男家中擺滿火藥　警怒批：拿家人命開玩笑

▲▼ 雲林男子家中改造手槍，屋內擺滿火藥 。（圖／記者林東良翻攝）

▲雲林男子家中改造手槍，屋內擺滿火藥，警方查獲滿滿證物。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

雲林縣林內鄉一處民宅竟成槍枝改造工廠！台南刑警大隊與基隆市刑警大隊共同執行網路巡邏，發現一名35歲張姓男子透過網路購買槍枝零組件及改造槍枝器具，案經蒐證後，於9日持搜索票前往雲林縣林內鄉執行搜索，當場查獲張男持有槍枝槍彈、零組件及改造工具一批等證物，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請雲林地檢署偵辦。

警方調查，張男從小對槍枝有興趣，因此上網自學改造槍枝，並透過網路購買改造工具、零組件等，自行在家中進行改造手槍及子彈。

▲▼ 雲林男子家中改造手槍，屋內擺滿火藥 。（圖／記者林東良翻攝）

警方查緝當天，發現張男在住家1樓後方鐵皮屋內放置大批改造槍枝材料及黑色火藥，高溫日曬下，張男竟不顧火藥恐爆炸而危及自身及家人性命，讓警方不禁痛批「簡直拿生命開玩笑」。

全案後續將追查張男是否涉及不法情事及販賣之行為，警詢後也依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請雲林地檢署偵辦。

台南市政府警察局刑事警察大隊大隊長李宏倫呼籲，為維護社會治安，展現警方對於「槍枝零容忍」之立場，將全面掃蕩非法槍械源頭，攔阻黑槍流通市面，請民眾勿以身試法。若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同防制非法槍械，以有效淨化社會治安。

▲▼ 雲林男子家中改造手槍，屋內擺滿火藥 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 雲林男子家中改造手槍，屋內擺滿火藥 。（圖／記者林東良翻攝）

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