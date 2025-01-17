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快訊／「電玩大亨」周人蔘離世！享壽74歲　創史上最大檢警貪汙案

▲▼ 電玩大亨周人蔘離世。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲前電玩大亨周人蔘驚傳過世。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、黃資真／新北報導

電玩大亨「周人蔘行賄弊案」在1996年爆發，震驚台灣社會，周人蔘為讓賭博電玩免被取締，花費高達數千萬向警察、檢察官行賄，涉案檢警多達197人，為台灣史上最大規模的檢警貪污案。而周傳出已在本月4日離世，享壽74歲，並在明(18日)板橋殯儀館的明倫廳舉行告別式。

1980、90年代台北市賭博電玩盛行時，由於當時周人蔘在中山、松山、萬華、大同區等地擁有數十家賭博性電玩店，均以「金」字招牌經營。為了避免查緝，他透過台北市警局士林分局刑事小隊長張台雄（通緝中）向各轄區警察行賄，每個月固定透過各管道向轄區分局、派出所、台北市警局督察室、少年警察隊、地檢署行賄，每月金額達數十萬元。周人蔘當時可說縱橫台北市區，周人蔘成為黑白兩道都要看他臉色的「電玩大亨」。

不過1996年4月爆發周人蔘行賄案件，涉案官警多達38人，並有2名檢察官涉案，檢方共計起訴7波、197名被告。周人蔘最後遭判刑1年3月15日定讞，並於2015年間執行完畢出獄；全案纏訟多年，最高法院2020年1月間才將最後一名被告、時任台北市警局督察室第三組的督察員張德星判刑5年6月定讞。

周人蔘出獄後沉寂多年，卻改當起環保蟑螂。他將位在新北市林口菁埔段後湖小段、瑞樹坑瑞樹坑小段的土地，當成廢棄物堆放及處理場，每月收取3千到8千元不等的費用，招攬工程業者傾倒廢石材、廢木材、廢木屑等物品，除了挖洞掩埋以外，更露天焚燒，讓當地居民經常聞到惡臭，被法院判決1年1月、沒收犯罪所得41萬餘元定讞。

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