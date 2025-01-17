黃麟凱槍決伏法　司改會直播點白蠟燭「為生命祈禱」遭罵翻

記者黃翊婷／綜合報導

死刑犯黃麟凱12年前以童軍繩勒斃女友及女友的母親，被法院判處死刑定讞，並在16日於台北看守所刑場伏法。民間司法改革基金會除了前往刑場外抗議停止執行死刑，還在臉書發布直播影片，點燃白蠟燭「為生命祈禱」，結果遭到網友留言怒轟，「請問是在為哪條生命（祈禱）？搞清楚誰受害好嗎」、「想吐」。

▲司改會5名成員16日晚間在刑場外舉牌抗議。（圖／記者黃彥傑攝）

黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、女友的47歲母親勒斃，雖然他曾在法院審判過程中向死者家屬下跪道歉，但法院判決認為，他早有計畫殺害女友，毫無罪惡感，且惡性重大至極，「必須選擇死刑一途，無從迴避」，全案在2017年判決定讞。歷經憲法法庭死刑辯論，法務部在今年1月16日核准執行，黃麟凱也在同日晚間10點03分於台北看守所刑場伏法。

▲黃麟凱殺害女友及女友的母親，被判處死刑定讞，16日槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）

不過，在槍決執行之前，民間司法改革基金會曾發布聲明，請求執行檢察官忠於憲法法庭113年度憲判字第8號判決意旨，依執行死刑規則第三條，請檢察官暫停執行死刑並請法務部再加審核。此外，還有5名成員跑到台北看守所的刑場外面舉牌抗議，要求停止死刑。

接著，司改會成員在16日晚間8點56分於臉書直播「為生命祈禱」，他們在影片中點燃9個白蠟燭，搭配音樂伴奏，整整祈禱了1小時16分鐘。

影片公開之後引發部分網友不滿，紛紛湧入司改會臉書，在直播影片下方的留言區砲轟，「請問是在為哪條生命（祈禱）？搞清楚誰受害好嗎」、「想吐」、「應該多多關心社會上的可憐小孩、貧困老人，而不是罪犯」、「被害的媽媽跟女兒，你們有祈禱過嗎？還為殺人犯祈禱，在那邊裝清高，看了就噁」。

也有其他網友留言感嘆，雖然黃麟凱殺人是不對的行為，但是殺8人的殺人犯（指新竹輪胎行縱火案中，縱火燒死8名親人的陳彥翔）被判無期徒刑，黃麟凱殺2人卻被判死刑，「最嚴重的罪標準在哪裡？」