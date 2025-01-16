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黃麟凱今晚槍決！　還有5死囚可提非常上訴「求生」

▲▼憲法法庭宣判國會擴權釋憲案，立法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲憲法法庭對死刑做出合憲限縮，也宣告5名死囚有機會平反。（圖／翻攝司法院網頁）

記者林緯平／綜合報導

法務部長鄭銘謙上任後首度簽准執行死刑執行命令，32歲的黃麟凱為目前37名死刑犯中「最年輕者」，他預計將在今（16）日晚間走上刑場。然而，依據去年9月舉辦「死刑存廢釋憲案」的判決來看，目前有5名死囚2年內暫不會被執行。

該次釋憲標的，乃針對刑法「殺人罪」、「性侵故意殺人罪」、「強盜故意殺人罪」、「擄人勒贖故意殺人罪」中的死刑是否合憲，作出解釋。而憲法法庭做出的113年憲判字第8號判決，認為死刑的規定合憲。

不過憲法法庭也做出限縮，必須要是「個案犯罪情節屬最嚴重者」，才可以科處死刑。此外，1999年修法前的「擄人勒贖故意殺人罪」採用唯一死刑，該規定被宣告違憲。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，預計今天執行死刑。（圖／資料照，下同）

另外憲法法庭還有提出限縮規定，若被告涉犯前開罪名時，偵查機關首度訊問時，必須有律師陪同到場；也必須在第三審採用強制辯護；第三審必須言詞辯論審理才得判處死刑或維持前審的死刑；各級法院判處死刑時必須法官評議一致決；有刑法第19條第2項「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者顯著降低」之情形，不得科處死刑；另外因精神、心智缺陷，導致訴訟上自我辯護能力明顯不足者，不得科處死刑；導致受刑能力有所欠缺者，不得執行死刑。

根據去年9月20日憲法法庭均宣告，相關法律若有牴觸，2年內須修法，否則失效。

因此，憲法法庭也針對5名死囚做出宣示，1995年間犯下黃姓富商綁架撕票案件的黃春棋、陳憶隆，同夥就是後來獲得平反的徐自強，由於黃、陳二人最後被依照1999年修法前的「擄人勒贖故意殺人罪」判處死刑定讞，憲法法庭宣告2人的案件可以透過檢察總長提出非常上訴平反。

▲▼死刑是否違憲，憲法法庭申請人-37名死刑犯個人資料-林于如。（圖／ETtoday製）

▲林于如（左）2008年涉嫌殺害母親、2009年涉嫌下藥先後殺害婆婆及先生。（圖／ETtoday製）

另外還有因積欠賭債、打算詐領保險金，2009年間連續殺害自己的母親、毒死婆婆及丈夫的唯一女死囚林于如，2004年間犯下基隆女人心卡拉OK店縱火5死命案的林旺仁，2007年間因賭債糾紛，槍殺友人致2死的沈岐武，這3名死囚在法院審理期間均認定有心智缺陷導致訴訟上自我辯護能力明顯不足，卻還被判處死刑定讞，憲法法庭也認為這3人可以透過檢察總長提出非常上訴平反。

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