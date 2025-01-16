醉男大中午睡倒路邊機車旁！警調監視器查酒駕　真相曝光不罰了

▲張姓男子因機車故障，竟買醉倒臥水溝旁引來警方關切。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名35歲張姓男子中午喝醉酒平躺在水溝旁酣睡，身旁還停放著一輛機車，員警獲報到場原以為是酒駕摔車，經向附近雜貨店查證才知道張男是因為機車拋錨心情不佳，才購買藥酒飲用消愁，並未有酒駕情形，誇張的行為讓員警相當傻眼。

▲▼經警方和救人員喚醒後追查出真相，將他扶起送醫。（圖／大園警分局提供）

昨日12時許大園派出所接獲報案，在大園區華興路二段上有一名男子倒在機車旁邊疑似自摔一動也不動，員警獲報到場查看，發現男子倒臥的位置就在水溝旁邊，擔心他翻身不慎掉落，隨即上前試著將他叫醒。

並請救護人員到場協助，費了九牛二虎之力才將男子喊醒，面對員警的提問，僅含糊地說著「機車拋錨、在雜貨店買酒、藉酒消愁」等語，員警聽聞後心存懷疑，認為是男子酒駕的狡辯之詞，於是向附近的雜貨店查證。

雜貨店老闆娘向警方表示，該男子一進店裡就說他機車拋錨，想借電話打給機車行來救援，但老闆娘委婉拒絕後，男子便買了兩瓶藥酒在店外喝了起來，離開時雖因不勝酒力走路搖晃，卻未見到男子騎車。經員警調閱監視器查看，確認男子未有酒駕情形，後續便與救護人員一同將男子扶上車送醫，結束這場