「養女心中只想錢」屏東婦心碎　聲請終止收養關係法院准了

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子與太太自幼即收養1名女子為養女，該養女以生長原鄉生態為鄙，內心充滿排斥，除向養父母拿錢外，從未對他們表達過關懷，連回家祭拜過世養父，也未表達哀悼，她在醫院遇到呼叫也未獲回應，5年沒有音訊，養母憤而向屏東地方法院聲請終止收養關係，法院日前判准。

原鄉婦人聲請狀指出，她與陳姓配偶在該女子甫出生時即收為養女，並經法院認可在案；但養女自成年後，深以所生長之原鄉生態為鄙，認為部落農作環境與發展俱不若城市地區，內心充斥不滿與嫌棄。

養女除對他們夫妻索討生活用度或拿取社福補助款項以外，即不願與他們更多相處；對他們的衣食起居，未曾表達過任何關心或提供協助，甚至養父過世時，回鄉亦不為略表哀悼之心，僅係為探知養父遺產及其可分得之數額。

聲請人說，她身軀多有病痛，自先生過世後，時常往返醫療機構住院治療，養女不曾侍奉在側。而養女最後一次來找她，竟是向她索要金錢欲以支付其在外之租金，未果，相對人即憤恨不告而去，從此行方不明、杳無音訊，迄今逾5年。

期間，她多有掛念，透過周遭親屬族人找養女，惟養女或拒絕接聽或消極不予回應。嗣於112年9月間，她到醫院洽辦事務時，偶然巧遇養女，經數次呼喊養女均視若無睹，對方不願應以隻字片語應答即離去，讓她方知哀莫大於心死，養父母子女間共敘天倫之幻夢終究只是她一廂情願之想法，殊難想像對方有感念她與先生養育之思。衡諸對方既無心與聲請人共譜天倫，甚而刻意隱匿行蹤不令她暨其他親族成員知悉，諒已無復有孝養聲請人餘生之可能；加以母女長年來欠缺親子間應有相互依傍、記掛惦念之關懷牽繫或情感交流，她等因收養所擬制之親子關係實難以繼續維持，爰以遺棄他方及難以維持收養關係之重大事由，宣告終止兩造間之收養關係等語。

法院審理，被收養女子均未出庭，法院判准終止收養關係。