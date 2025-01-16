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4700萬畢生積蓄被騙光！退休高管慘曝：詐團扮20角色比電影還誇張

▲▼煩惱,懊惱,難過。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲石化業退休高管被詐騙4700萬，資產全數歸零。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／今周刊編輯團隊

在石化業工作40年、擔任高階主管的昆伯，在65歲退休前夕，因為一通陌生電話，在驚心動魄的182天內詐騙集團扮演20個角色，4700萬元資產全數歸零。

2024年3月11日上午，一通自稱是「榮總新竹分院王姓護理長」的來電，詢問他有沒有到院申請重大疾病診斷，請領勞保給付？「這一聽就是假的。」昆伯心裡剛閃過這念頭，對方隨即搭腔，提醒他的個資可能已遭詐騙集團竊取，要盡快報警。

接著「熱心」的護理長，開啟三方通話，撥給一名叫做「王國清」的員警，對方表示昆伯的帳戶確實涉及一起巨額財損詐騙案，要求昆伯帶著所有開戶存褶，開車到空無一人的地方，並將電話轉介扮演黑臉的警局偵查隊長「廖世華」。

「廖世華」在電話裡痛斥昆伯涉入重大詐騙案，詐取10幾億元，還害一名婦女輕生，細數他犯了偽造文書、詐欺等罪名，刑期加總16年，緊接著再啟動三方通話，聯繫高雄地檢署檢察官「吳文正」，不給昆伯任何喘息時間。

欲加之罪讓昆伯壓力爆表，兩人在此時拋出一線生路，告訴昆伯可通融申請「分案調查」，只要好好配合檢警釐清案情，確認無罪就能全身而退。

但，啟動分案調查要配合3個條件，第一絕對要保密，連最親近的家人都不能透露半點訊息，檢警會暗中派人監控是否洩密；第二絕對不能脫逃；第三財產要受政府監管。嚇壞了的昆伯只好一口答應。

之後，「廖世華」先以監管財產為由，請昆伯將42萬現金和4張金融機構提款卡，面交給假扮地檢署人員的車手。

詐團鎖定昆伯的定期存款，要他一口氣解除聯邦、中信和元大3家銀行定存共900萬元，針對最大的一筆600萬元，銀行臨櫃人員曾起疑心，但看到款項匯入昆伯本人的帳戶，就不再多問。

接著，昆伯再依指示解掉4筆儲蓄型保單，約600萬元；再賣出價值近1000萬元的股票。這些資金分散匯入他4個帳戶，由手握提款卡的詐團領好領滿，一步步掏空他的資產。

到了5月中，假檢警告訴昆伯，新北市正在查一起假代書詐騙案，需要他協助調查，拿房子抵押去民間借貸，並且成功借款。詐團開出多家高利息借貸業者名單，2周內10幾個新角色上門與昆伯交涉，最後他終於成功用房屋抵押，向高利貸業者借出700萬元，又全數落入詐團口袋。

直到9月上旬，假檢警遲遲沒消息，他致電高雄地檢署，才驚覺一切都是騙局。

刑事局165反詐騙諮詢專線祕書莊明雄，看過無數個詐騙故事，他認為：「若有親友在身邊，會是一道重要防線。」只是，昆伯與詐團交涉的半年期間，天天與妻女同住一個屋簷下，但礙於詐團的威逼恫嚇，一個字也說不出口。

此外，關鍵的資產處分階段，更有必要推廣「第三人幫忙防呆」的阻詐機制，利用4招協助民眾守護畢生資產。

第一、申請「地籍異動即時通」，可把關地產異動情形；第二、辦理不動產「預告登記」，指定信任親友為請求權人，當名下房地產要轉移所有權或設定抵押時，都需經過請求權人同意；第三、房貸繳清別急著塗銷，有銀行把關多一層保障；第四、申請「地籍地址隱匿」，可減少騷擾與詐騙風險。

以申請「地籍異動即時通」為例，根據《今周刊》2024年底進行的「全民反詐騙大調查」，至今有高達83%受試者不知道有此服務，並有近75%表明「願意辦理」。可見未來如何有效推廣、讓更多民眾建立這道擋詐關卡，成為各方值得努力的方向。

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