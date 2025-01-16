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社會 社會焦點 保障人權

毒友殺價500元遭一刀刺死　惡男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子先前因案遭通緝，2024年4月間他指示徐姓同夥與吳姓毒友面交毒品，對方卻砍價500元，他接獲通知到場處理，竟在爭執過程中持小武士刀刺傷吳男，導致吳男傷重不治。新竹地院法官日前審理此案涉及販毒的部分，並依販賣第一級毒品未遂罪、持有第一級毒品純質淨重10公克以上罪，判處鄭男有期徒刑5年6個月。而鄭男涉及傷害致死罪的部分，則還在法院審理當中。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲鄭男不滿吳男買毒還殺價，一氣之下竟持刀將對方刺死。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男與徐男是朋友，2024年4月間他與吳姓毒友相約在新竹縣某國中大門附近交易海洛因（售價2000元），但因為他先前涉犯妨害公務罪遭通緝，正在跑路中不方便出面，於是請徐男代為赴約。沒想到雙方碰面之後，吳男只願意支付1500元，徐男沒有辦法，只好通知鄭男到場處理。

然而，鄭男出面與吳男談判時，雙方發生爭執，他一氣之下竟手持小武士刀刺傷吳男，隨即與徐男一起逃離現場。後來有路過民眾發現受傷的吳男，立刻幫忙報案，但吳男送醫之後仍因傷重宣告不治。

警方經過4天追查，最終在桃園市逮捕鄭男，並在他的車上搜出5包海洛因、3包大麻、18包甲基安非他，以及贓款22萬餘元等證物。

針對販毒的部分，新竹地院法官表示，鄭男身強體壯，並無殘缺，卻不思以正途獲取財物，反而無視國家禁令販毒，助長毒品氾濫，嚴重影響社會治安，考量到他已經坦承犯行，販毒次數只有1次且未遂，因此依販賣第一級毒品未遂罪、持有第一級毒品純質淨重10公克以上罪，判處他有期徒刑5年6個月；徐男則被依販賣第一級毒品未遂罪判處有期徒刑3年9個月，全案仍可上訴。

而鄭男涉犯傷害致死罪的部分，新竹地檢署檢察官已經提起公訴，案件目前仍在法院審理當中。

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