控妻外遇「垃圾桶撿到性愛日誌」　夫求償80萬元卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴妻子與外籍同事A發生婚外情，他還在垃圾桶下方發現妻子親自書寫的日誌，裡面記載兩人在今年1月間發生2次性行為，憤而決定對A男提告求償80萬元。不過，新竹地院法官審理之後，認為人夫出示的各項客觀證據均不足，也未再提出其他證據佐證，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回。

▲人夫控訴妻子與外籍同事發生婚外情，提告求償卻因證據不足被判敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子外出工作大約半年之後，他無意間發現妻子與同事A的LINE親密對話，經質問，妻子坦承與A男發生婚外情，除了LINE對話紀錄之外，他還在垃圾桶下方發現妻子親自書寫的日誌，上面記載妻子與A男在今年1月間發生過2次性行為，憤而決定對A男提告求償80萬元。

而被指控介入他人婚姻的A男堅決否認，並質疑LINE對話紀錄、手機簡訊、日誌內容的真實性。

新竹地院法官認為，LINE對話紀錄中的男方使用暱稱，人夫應該舉證證明對話之人是否就是A男，但人夫直到言詞辯論終結前都沒有提出相關證據。

另外，法官指出，人夫雖然主張妻子有用電腦打字寫下一份自白書，坦承與A男發生性行為，但開庭時女方卻不願意作證，人夫也沒有再對此提出任何證據佐證；況且該自白書上沒有任何簽名，是否真的是女方所製作，顯然有疑慮，形式上不足以作為本件侵權行為的證據。

最終，法官表示，人夫出示的各項客觀證據均不足，之後也未能再積極舉證以實其說，因此沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。