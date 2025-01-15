李威的「王薀老師」上銬畫面曝　女信眾疑不服他教誨竟被打死

記者劉昌松／台北報導

知名暢銷作家王薀(本名王江鎮)因涉嫌去年7月間，發生在台北市大安區的一起精舍命案，遭台北地檢署依傷害致死等罪嫌聲押禁見獲准，由於死者生前跟隨王薀修行，事發前一天才參加王薀主持的讀書會，疑似在讀書會中不服教誨而遭信眾毆打，檢察官日前訊問過藝人李威等王薀的信徒後，15日提訊王薀釐清案發經過。

▲知名作家「王薀老師」涉嫌台北市精舍命案遭檢察官聲押禁見獲准。（圖／記者劉昌松攝）

王薀原本自稱「王薀先生」，後來找專人管理臉書粉專，改稱為「王薀老師」，著有《愣嚴經蠡測》等系列宗教書籍，號稱外文著作上市後連續3年登上Amazon亞馬遜暢銷榜第1名。據了解，王薀早年經商，離婚前常帶妻子到海外幫人看風水，吸引不少高知識份子捐贈巨款，甚至是不動產，除了道佛茶藝外，也修習過太極、少林等各派武學。

▲李威因捲入精舍命案，2度被檢察官傳喚出庭作證。（資料照／記者黃克翔攝）

2024年7月24日晚間，台北市警大安分局獲報，有人陳屍在四維路上的1間私人精舍內，警方到場發現，蔡姓女死者身上多處瘀傷，經法醫解剖研判是橫紋肌溶解症，加上蔡女的戶頭存款數十萬元都在當晚被領光，懷疑有他殺嫌疑。

精舍吳姓女住持承認蔡女為了修行掛單精舍，但對蔡女生前遭遇一概撇清，檢警調閱監視器畫面，循線查出蔡女是被用塑膠袋、膠帶綑綁在手推車上，從附近的1間茶館一路推回精舍，檢警緊急拘提被畫面拍到的吳姓女住持、姜姓女信徒、李姓男信徒，但3人說詞不一，推稱是蔡女不舒服，自願被推送回精舍，檢察官將吳姓女住持等3人聲押禁見獲准。

▲吳姓女住持涉嫌與信眾一起用推車運送死者回精舍。（資料照／記者黃克翔攝）

檢警組成專案小組進一步追查，發現疑為命案第一現場的茶館內監視器，無故遭人剪斷線路，再持續過濾茶館外沿路監視器，比對茶館外往來路徑，發現王薀事發當晚曾到茶館主持讀書會，經查訪可能參與的信眾，懷疑蔡姓死者因不服教誨，在茶館內遭人毆打施暴。

但王薀遭拘提後，對於是否到過命案現場一事表示：「一般信徒在我就會在，但那天我忘記在不在現場」，檢察官認為王薀犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲押禁見獲准，並持續傳喚包括藝人李威在內信徒作證，釐清命案發生原因以及經過。