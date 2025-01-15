BBA去年全球銷量齊下滑！　BMW在中國市場「慘跌13.4%」

▲傳統豪車品牌BMW。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

三大傳統豪華品牌賓士、BMW、奧迪（ BENZ、 BMW、 AUDI，合稱BBA）近日先後公布了，2024年全球銷售數據，三家車企悉數下滑，其中，最高銷量為BMW，不過卻在中國市場慘跌13.4%，成為三個品牌中，下跌最多的。不少專家認為，與退出價格戰有關。

據《澎湃新聞》報導，奧迪全年跌幅最大，較去年同期下降11.8%至167.12萬輛；賓士乘用車全球汽車銷量較去年同期下降3%至198.34萬輛； BMW集團在去年全球銷量為245.08萬輛，較去年同期下滑4%。

▲奧迪代言人劉德華。（圖／翻攝自微博）

中國市場方面來看，BMW集團在2024全年銷量為71.45萬輛，年減13.4%；賓士集團的汽車銷量年減7%至68.36萬輛；奧迪銷量則為64.9萬輛，下降了約10.9 %。

報導指出，BMW在中國市場銷量下滑，與其「退出價格戰」一舉有關。BMW 去年7月宣布，要維持價格體系、主動退出價格戰，隨後賓士、奧迪等品牌也都跟著縮小了優惠力道。光從銷售來看，BMW成了「最受傷」的品牌，跌幅最大。

▲賓士在中國市場年減7%。（圖／翻攝自微博）

根據BMW集團的計劃，2025年將有超過10款BMW新車，和多款MINI品牌，以及BMW摩托車新品在中國市場上市，另外，BMW新世代車型從2025年開始，在全球市場推出，首款中國產新世代車型，將於2026年在瀋陽投產。

賓士則宣布，2025年在中國市場推出10餘款全新及改款產品，並持續推動全系產品的智慧升級。

中國汽車品牌方面，鴻蒙智行日前披露，旗下車型成交均價在去年年末已逼近40萬元（人民幣，下同），尤其是售價超50萬元的問界M9上市12個月，累計大定超20萬輛；蔚來方面此前宣布，蔚來已連續兩年，在上海區域30萬元以上純電品牌中銷量第一，其中，2024年，上海區域30萬元以上高端車型中，蔚來ES6是不分能源形式的銷售冠軍。

中汽協數據顯示，2024年，新能源乘用車中，各級銷量均呈現不同程度成長，其中B級電動化趨勢明顯，C級及D級電動化引領消費升級，以問界等車型為代表的中國高端新能源品牌快速發展，促進高端品牌乘用車新能源車佔比大幅增加。