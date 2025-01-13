偷留亡兄毛髮…湖北男逼姪驗DNA否則不能繼承遺產　法院狠打臉

▲ 湖北有一起叔叔要求姪子驗DNA，才能繼承財產的案例。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

按照法律規定，父母假如過世，繼承財產的第一順位是直系卑親屬。然而，中國湖北有一起案例，父母離婚2年後，父親意外過世，叔叔在幫忙處理喪事時，要求姪子做親子鑑定，確認是哥哥的親生兒子後，才能享有繼承權，法院審理後也依法作出判決了。

據了解，鄖西縣男子和妻子在2000年生下兒子，到了2018年夫妻倆因感情不睦離婚，約定小孩由妻子撫養，男子則每個月負擔1000元人民幣的撫養費，豈料到了2020年底，男子因為意外過世，沒有留下遺囑。

男子的弟弟在處理喪事時，私下留下哥哥的毛髮，提出要姪子先做DNA鑑定，假如沒有血緣關係，就無法享有遺產繼承權，叔姪因為這件事對簿公堂。法院受理此案展開調查，發現死者生前並未留下遺囑，也沒對兒子的繼承權設立條件，更沒有委託弟弟做親子鑑定。

死者去世後，他的弟弟拿私自剪下的毛髮要求姪子做親子鑑定，侵害被繼承人的隱私權和身份權，同時死者弟弟也不符合提起親子關係鑑定的主體資格。因此，法院駁回死者弟弟提出做親子鑑定的請求。

消息曝光後，引發一番討論，網友一面倒支持法院判決，「怎麼保證毛髮一定是哥哥的？」、「來個陰謀論，誰知道叔叔手裡拿的是誰的毛髮」、「財產為什麼拿捏在叔叔手裡」、「不是親子就算是養子，私生子都有繼承權」、「心術不正啊！他想要」。

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