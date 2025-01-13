　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

偷留亡兄毛髮…湖北男逼姪驗DNA否則不能繼承遺產　法院狠打臉

湖北有一起叔叔要求姪子驗DNA，才能繼承財產的案例。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲ 湖北有一起叔叔要求姪子驗DNA，才能繼承財產的案例。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

按照法律規定，父母假如過世，繼承財產的第一順位是直系卑親屬。然而，中國湖北有一起案例，父母離婚2年後，父親意外過世，叔叔在幫忙處理喪事時，要求姪子做親子鑑定，確認是哥哥的親生兒子後，才能享有繼承權，法院審理後也依法作出判決了。

據了解，鄖西縣男子和妻子在2000年生下兒子，到了2018年夫妻倆因感情不睦離婚，約定小孩由妻子撫養，男子則每個月負擔1000元人民幣的撫養費，豈料到了2020年底，男子因為意外過世，沒有留下遺囑。

男子的弟弟在處理喪事時，私下留下哥哥的毛髮，提出要姪子先做DNA鑑定，假如沒有血緣關係，就無法享有遺產繼承權，叔姪因為這件事對簿公堂。法院受理此案展開調查，發現死者生前並未留下遺囑，也沒對兒子的繼承權設立條件，更沒有委託弟弟做親子鑑定。

死者去世後，他的弟弟拿私自剪下的毛髮要求姪子做親子鑑定，侵害被繼承人的隱私權和身份權，同時死者弟弟也不符合提起親子關係鑑定的主體資格。因此，法院駁回死者弟弟提出做親子鑑定的請求。

消息曝光後，引發一番討論，網友一面倒支持法院判決，「怎麼保證毛髮一定是哥哥的？」、「來個陰謀論，誰知道叔叔手裡拿的是誰的毛髮」、「財產為什麼拿捏在叔叔手裡」、「不是親子就算是養子，私生子都有繼承權」、「心術不正啊！他想要」。

延伸閱讀
妹子插隊進廁所！店員苦等20分鐘「開門驚見慘況」　內褲絲襪都在
尪裝單身求介紹女友！婆婆力挺「沒放入都不算出軌」　人妻不忍了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
年度專輯榜單遭轟買榜　五大唱片說明了
蘭嶼多處景點遭塗鴉「中国台湾省」　警方急追噴漆怪客
快訊／苗栗化工廠「實驗室大火」　強烈火舌噴出窗
頭等艙秘密！前空姐曝高空激戰這樣應對
林秉文「未上通緝犯查緝網」遭抨擊　刑事局揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

偷留亡兄毛髮…湖北男逼姪驗DNA否則不能繼承遺產　法院狠打臉

快訊／日本剛震完！西藏20:58發生規模5.0地震　震源僅10公里深

「小楊哥」要回來了？三隻羊1帳號直播賣年貨　網傻眼：求封殺

智利櫻桃全國產量92％外銷中國　2萬噸「新鮮貨」運抵廣州南沙　

乾到破紀錄！廣東濕度僅25%　居民哀嚎：都快脫水成臘肉了

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

等號誌燈！中國2遊客在日遭列車撞擊身亡　警方：疑站錯等候區

陸男全身95％面積燒傷 22歲女剃髮取頭皮救父：有點痛！還要再取

青島投運全球首列「碳纖維」地鐵列車　減重11％運行能耗降低7％

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

偷留亡兄毛髮…湖北男逼姪驗DNA否則不能繼承遺產　法院狠打臉

快訊／日本剛震完！西藏20:58發生規模5.0地震　震源僅10公里深

「小楊哥」要回來了？三隻羊1帳號直播賣年貨　網傻眼：求封殺

智利櫻桃全國產量92％外銷中國　2萬噸「新鮮貨」運抵廣州南沙　

乾到破紀錄！廣東濕度僅25%　居民哀嚎：都快脫水成臘肉了

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

等號誌燈！中國2遊客在日遭列車撞擊身亡　警方：疑站錯等候區

陸男全身95％面積燒傷 22歲女剃髮取頭皮救父：有點痛！還要再取

青島投運全球首列「碳纖維」地鐵列車　減重11％運行能耗降低7％

防止NewJeans私接廣告！　HYBE出手申請法院假處分：望與成員溝通

牛奶才第5名！「助眠食物排行榜」公開　讓你快速入睡

川普國安顧問曝：川普跟普丁將通電話　俄烏停戰第一步

「奇異博士」班奈狄克電影級新作曝光！背Prada尼龍包藏深意

年度專輯榜單外流？蘇打綠「二竄一」遭轟買榜　五大唱片說明了

美國宣布分3級管制AI晶片！對中禁令再擴大　台灣列關鍵盟友不受限

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

快訊／苗栗竹南科技公司「實驗室大火」　強烈火舌噴出窗

快訊／威力彩邁入22連摃！下期上看「5億」　社畜翻身看周四

超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

大陸熱門新聞

賣豬肉老人逆撞賓利　車主：付出代價

陸腦麻女孩跛腳賣髮夾　幼時被父母棄

即／日本剛震完！西藏20:58發生規模5.0地震

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

廣東乾到破紀錄！居民嘆：快成臘肉了

6旬夫妻先後確診胃癌！ 醫揭「1配菜」肇禍

陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

疑站錯！中國2遊客在日遭列車撞亡

小楊哥要復播了？三隻羊1帳號賣年貨

陸嬤採路邊「蒼耳子」治金孫　害器官衰竭

陸「護士上門」！彈性上班月入近十萬 打針抽血換尿管「下單即可」

智利櫻桃全國產量92％外銷中國 2萬噸「新鮮貨」運抵廣州南沙

陸男全身95％面積燒傷　22歲女剃髮取頭皮救父：有點痛！還要再取

四女胸部塞「8條活蟒蛇」入境

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

樂天女孩8人畢業「官方名單曝光」

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面