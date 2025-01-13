2小孩喊「媽媽抱抱」　警一段話讓冷漠大嫂哭認殺人

▲警方在葉家客廳的木椅、電視櫃、神明桌，採集到死者的血跡。（翻攝畫面）



圖文／鏡週刊

7年前，新北市1對同住姑嫂，因生活瑣事起衝突，大嫂一氣之下，拿啞鈴打昏小姑，最後將對方拖進浴室溺斃，為避免東窗事發，大嫂將屍體搬進死者的房間，並模仿香港電影情節，用水泥封屍。

▲凶手用啞鈴（圖）擊昏小姑，再將她拖到浴室溺斃。（翻攝畫面）

警官拿著香對著水泥塊說：「葉○○小姐，我們是來幫助您的，如果您在，請保佑我們順利開挖。」說也奇怪，話才講完，房裡突然傳出屍臭，葬儀社人員用榔頭輕輕一敲，水泥塊就應聲裂了一大片，一段時間後，水泥完全敲開，下面還有2層衣服、棉被，掀開查看，果然是1具長髮女屍，跟葬儀社人員夢到的非常像，也確認葉女房內的水泥塊，其實是個「水泥塚」。

▲監視器拍下凶手購買水泥的畫面，警方認定她獨自犯案。（翻攝畫面）

警方立刻請葉兄確認死者身分，他瞄了1眼之後說：「是我妹妹。」神情沒有悲傷或驚訝，更怪的是，水泥塚還沒敲開時，葉兄曾私下詢問葬儀社，如果要處理妹妹的後事，怎樣比較簡單、便宜？令葬儀社人員感到莫名其妙。

挖出屍體後，當然要緝凶，警方訪查得知，葉女曾跟同事、朋友抱怨說她跟大嫂常因瑣事起衝突，失蹤前夕，大嫂張芳心還對她推打、亮刀，葉的老闆建議她報案自保。為了釐清真相，警方找來葉嫂詢問，面對一連串問題，她都用「不知道」敷衍帶過。

此時，封鎖線外突然傳出一陣騷動，原來葉嫂的2個小孩吵著找媽媽，警方放行後，他們喊著「媽媽抱抱」，只見葉嫂眼帶淚光，雙手緊抱孩子，臉上的表情也出現明顯變化。

警方見機會來了，告訴葉嫂殺人罪判很重，如果殺人不認罪，甚至可能會被判死刑，再也看不到孩子，葉嫂聽完落下淚，警方接著說：「如果妳認罪，我們願意到法庭上作證，說妳犯後有悔意，讓妳能夠提早出獄看孩子。」就這樣，警方突破葉嫂心防，讓她俯首認罪。

「我親手殺了小姑，再用水泥分次把她埋在房間的地板上。」葉嫂坦承，她跟小姑積怨已久，她是預謀殺人。



更多鏡週刊報導

【水泥塚封屍小姑3】二婚的她重拾幸福 卻因房事與小姑翻臉爆殺意

【水泥塚封屍小姑】姑嫂不合釀命案 揭新莊水泥塚封屍靈異內幕