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諾羅高峰期來了！一週全台逾15萬人急性腹瀉　醫籲勿生飲生食

▲▼衛生局提醒以肥皂或洗手乳洗手，避免生食生飲。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局提醒以肥皂或洗手乳洗手，避免生食生飲。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期國內急性腹瀉就診人數上升，群聚事件檢出病原以諾羅病毒為主，諾羅病毒為最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，傳播快速且容易引發群聚感染。 花蓮縣衛生局提醒學校、餐飲、旅宿業者加強個人及環境衛生管理；同時提醒民眾留意個人手部與飲食衛生，注意飲用水及食材安全，以肥皂或洗手乳洗手，避免生食生飲。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，目前為諾羅病毒活躍季節，民眾應保持良好衛生習慣，提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全，如有腹瀉情形（特別是製備食品的餐飲從業人員及學生）應在家休息，待症狀解除後2天再恢復上班上學，以降低病毒傳播的風險。依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今年第一週全國門急診腹瀉就診為151703人次，花蓮縣門急診腹瀉就診為1612人次，提醒民眾注意防範。

▲▼衛生局提醒以肥皂或洗手乳洗手，避免生食生飲。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）
 
朱家祥指出，諾羅病毒主要傳播途徑為糞口感染，任何年齡層都可能因食入被諾羅病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後24至48小時會出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、腹部痙攣、肌肉酸痛等情形。相關症狀大多能在數天內明顯改善，可自然痊癒。但年長者、嬰幼兒、慢性病或免疫力較差的患者容易出現嚴重併發症，需要謹慎以待。 
   
花蓮縣衛生局提醒，預防諾羅病毒應以加強環境衛生及手部衛生為原則。如備餐前、進食前、如廁後及照顧病人應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應澈底煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙。為降低諾羅病毒傳播的風險，病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1000cc清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1000cc清水消毒清理。

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相關疫情訊息可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922、花蓮縣衛生局防疫專線03-8226975洽詢。

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