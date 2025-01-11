紐西蘭零關稅牛乳襲台！　張嘉郡籲重啟「班班有鮮乳」政策

▲立委張嘉郡。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

紐西蘭牛乳在元旦已正式零關稅來台，進口長效乳爭議未歇。立法委員張嘉郡今（11日）日痛批食藥署怠惰，應立即停止允許進口長效乳以「鮮乳」名義販售，呼籲農業部不要逃避，立即重新啟動「班班有鮮乳」政策，還孩子健康，也還酪農生計。

張嘉郡指出，如果進口長效乳摧毀台灣酪農的生存空間，一旦本土酪農業消失之後，台灣的乳品供應將全面仰賴進口，她憂心糧食安全與台灣產業自主權將雙雙面臨嚴峻挑戰。台灣的農民很可憐，稻農等了14年，只等到公糧收購價格每公斤提高1.5元，酪農希望國外進口長效乳不應該叫做鮮乳，只看到食藥署與農業部互踢皮球，僅得到三個字回應「再研議」。

張嘉郡表示，令人心寒的是，原本可以為台灣的孩子與酪農產業帶來「雙贏」的「班班有鮮乳」政策，卻在行政效率失能之下被喊停，台灣的酪農就好像被農業部與衛福部「聯合霸凌」，只能自求多福。

張嘉郡批評，當進口「長效乳」掛著「鮮乳」之名肆意橫行，當「班班有鮮乳」政策被急喊停，台灣酪農還能撐多久？70年來的酪農產業已經面臨崩潰邊緣，這是酪農產業與糧食安全的根本危機。

張嘉郡說，因為農業部的顢頇，沒有盡到主管機關的職責，讓食藥署自創了「長效鮮乳」名詞給進口長效乳，直到被立法院糾正之後，才提出建議命名為「長效乳」，但半年過去，只看到食藥署與農業部互踢皮球，問題仍舊沒有解決。

張嘉郡向酪農業喊話說，她會與酪農業並肩同行，絕不會讓酪農業孤軍奮戰，一起守護台灣的酪農產業，一起守護台灣人的健康。