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Redmi Note 14系列搶攻中階手機市場　2億畫素三鏡頭萬元有找

記者蘇晟彥／台北報導

小米 10日正式推出 Redmi Note 14 系列迎戰中階手機市場，Note 14 系列共推出Redmi Pro+ 5G 與 Redmi Note 14 Pro 5G，以 2 億畫素三鏡頭相機，結合旗艦級 AI 技術，讓影像表現更精準，而全新升級的金剛骨架設計，具備防水、防刮、防震功能，更大幅提升耐用性。本次以「紫色」做為主打色調，Redmi Note 14 Pro+ 5G 最低規（12GB + 256GB）僅要 11,999元；Redmi Note 14 Pro 5G 則為 9,999元，即日起開賣。

▼ Redmi Note 14 以紫色作為主打色。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Redmi Note 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

2 億畫素 X專業級 AI 相機系統- Redmi Note 14 Pro+ 5G 和 Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 14 Pro+ 5G 搭載台積電 4nm 製程Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 處理器，Redmi Note 14 Pro 5G 則搭載 MediaTek Dimensity 7300-Ultra 處理器，雙機皆配備領先業界的 2 億畫素 AI 相機系統與 OIS 光學防手震三鏡頭相機，無論白天或夜晚都能拍攝出色的照片。

強大的 2 倍與 4 倍光學等級 無損變焦（In – Sensor - Zoom ）技術，結合 30 倍數位變焦，能涵蓋從壯闊風景到微距細節的一切場景。針對喜愛創意自拍的 GenZ 世代，雙機均配備 20MP 前置鏡頭，提供 1 倍與 0.8 倍變焦選項，輕鬆滿足個人或多人自拍需求。「AI 美肌」功能讓人像修飾更加自然即時，並新增至 11 項細節調整，甚至能智慧辨識性別調整修飾效果。「AI 魔法消除 Pro」和「AI 智慧擴圖」則讓使用者能快速移除不需要的物體，或延展畫面邊界，一鍵即可輕鬆完成影像編輯，隨時隨地打造專屬影像風格。

▲▼ Redmi Note 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Redmi Note 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

金剛骨骼防水防刮 X 潮流背蓋設計 耐用與外型兼備
Redmi Note 14 Pro+ 5G 和 Redmi Note 14 Pro 5G 以全面升級的金剛骨骼架構，整合緩衝泡棉與聚合物緩衝材料，搭配四角加固、八邊加高與邊框加厚設計，提供卓越的抗衝擊與防摔保護。無論是日常使用還是意外摔落，都能有效抵禦外界損害，滿足用戶對耐用性的高度需求。此外，Redmi Note 14 Pro+ 5G 和 Redmi Note 14 Pro 5G 搭載 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 螢幕玻璃，顯著提升抗刮性能，即使面對與硬物的日常接觸，也能輕鬆防止刮傷。此次在 Redmi Note 14 Pro 5G更導入 IP68 防塵防水等級，不僅能在惡劣天氣條件下穩定運行，還能確保在潮濕或多塵環境中觸控輸入的準確性與靈敏度。從抗刮、防水到防塵，Redmi Note 14 Pro+ 5G 和 Redmi Note 14 Pro 5G 的耐用性能全面進化，為追求可靠性的用戶提供全方位保障，展現堅韌無懼的「全能小金剛」本色。

在設計上，Redmi Note 14 Pro+ 5G 和 Redmi Note 14 Pro 5G 同樣注重手感和美感，採用 3D 雙曲面設計，握持舒適、外觀時尚。微曲螢幕搭配對稱居中的相機排列，整體設計簡約又充滿質感。Redmi Note 14 Pro+ 5G 提供 冰霜藍、午夜黑、薰衣草紫三種配色，而 Redmi Note 14 Pro 5G 則有午夜黑、珊瑚綠、薰衣草紫三種選擇，讓年輕世代無論在日常還是派對場合，都能展現獨特個性與品味。

Redmi Note 14 Pro+ 5G 和 Redmi Note 14 Pro 5G 上市資訊
Redmi Note 14 Pro+ 5G 擁有冰霜藍、午夜黑、薰衣草紫三種顏色供選擇，提供 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB 容量版本，12GB + 512GB 售價新台幣 $12,999 元，12GB + 256GB 售價新台幣 $11,999 元，；Redmi Note 14 Pro 5G 則提供午夜黑、珊瑚綠與薰衣草紫三款顏色選擇，提供 12GB + 256GB 容量版本，售價新台幣 $9,999 元。

▲▼ Redmi Note 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

入門首選超值機 - Redmi Note 14 5G 和 Redmi Note 14
Redmi Note 14 5G 以升級的 1.08 億畫素主鏡頭和 AI 美肌、AI 魔法換天等強大 AI 功能，讓拍攝變得既輕鬆又專業，滿足充滿活力、喜愛突破的 GenZ 世代需求；搭載 MediaTek Dimensity 7025-Ultra 處理器與 5110mAh 大容量電池，支持 45W 快充，無論是遊戲、影音娛樂還是多工處理，都能帶來優異表現。機身設計則通過 IP64 防水防塵認證，並採用 Corning® Gorilla® Glass 5 提供額外保護，無論是日常生活或是戶外冒險，都能隨心所欲地探索每個角落，滿足充滿活力的生活探索需求。

支援 4G 頻段的 Redmi Note 14 同樣搭載 1.08 億畫素的雙鏡頭相機，在大光圈和夜景模式下，依然能展現真實的色彩與細膩的夜景效果，滿足年輕世代對完美影像的追求。2000 萬畫素的前置相機也能自動切換至廣角模式，隨時應對多人合照需求，並提供美肌效果，讓每張自拍照都充滿魅力。搭載 MediaTek Helio G99-Ultra 處理器，無論是拍照還是日常使用，都能提供順暢體驗。

Redmi Note 14 5G 和 Redmi Note 14 上市資訊
Redmi Note 14 5G 擁有午夜黑、珊瑚綠與薰衣草紫三種顏色供選擇，提供 8GB + 256GB 及 6GB + 128GB 兩種容量版本，8GB + 256GB 售價新台幣 $8,999 元，6GB + 128GB 售價新台幣 $7,999 元；Redmi Note 14 則提供海洋藍、青檸綠與午夜黑三款顏色選擇，提供 8GB + 256GB 容量，售價新台幣 $5,999 元。

▲▼ Redmi Note 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Redmi Buds 6 Pro、Redmi Buds 6 音質升級新體驗
Redmi Buds 6 Pro 以同軸三單元驅動技術帶來無與倫比的音質表現，配備 6.7mm PZT 雙高音單元和 11mm 鈦振膜低音單元，實現高音清晰、低音深沉的音色表現，並榮獲 Hi-Res Audio 無線認證，能帶來錄音室級別的精準音質還原

內建沉浸式音效並支援頭部追蹤功能，讓使用者在任何場景下都能享受身臨其境的聽覺盛宴。同時，Redmi Buds 6 Pro 支援旗艦級 55dB 主動降噪，覆蓋 4kHz 寬頻範圍，能有效隔絕中高頻噪音，升級的風噪抑制功能更適合戶外使用，無論是通話還是聆聽音樂都清晰無阻，還可透過自定義 EQ 功能調整音效，無論是通勤、運動還是辦公，都能找到最適合的音效模式。Redmi Buds 6 Pro 還具備強大的續航能力，單次充電可播放長達 9.5 小時，搭配充電盒總續航更達 36 小時，快速充電僅需 5 分鐘即可提供 2 小時 播放時間。

Redmi Buds 6 以卓越的主動降噪技術與優異音質，為使用者帶來沉浸式聆聽體驗。搭載先進的 49dB 主動降噪技術，覆蓋 2kHz 頻寬，能有效隔絕交通噪音、鍵盤敲擊聲等日常干擾，並提供多種降噪與通透模式，適應不同場景需求，即使單耳佩戴也能保持出色效果。音質方面，Redmi Buds 6 採用 12.4mm 鈦振膜動態驅動單元和 5.5mm PZT 高音單元的雙驅動系統，呈現清晰高音與深沉低音，音效層次更豐富。使用者也可透過四種預設 EQ 模式或自定義配置，打造專屬音效。Redmi Buds 6 提供長效續航，單次充電可播放 10 小時，搭配充電盒總續航達 42 小時，快速充電僅需 10 分鐘，即可享受 4 小時音樂播放。

Redmi Buds 6 Pro 與 Redmi Buds 6 上市資訊
 Redmi Buds 6 Pro 提供玄悟黑、冰川白、薰衣紫三種顏色選擇，售價新台幣 $1,799 元；Redmi Buds 6 提供午夜黑、雲朵白與珊瑚綠三款顏色，售價新台幣 $899 元。

▲▼ Redmi Note 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Redmi Watch 5 通話音樂 一錶隨行
 Redmi Watch 5 擁有 Redmi Watch 系列歷來最大的 2.07 英寸 AMOLED 螢幕，結合 1500nits 亮度、60Hz 刷新率 與 324 ppi 高解析度，即使在陽光下也能清晰可見。僅 2 毫米的超窄邊框，將螢幕佔比提升至 82%，在不增加手錶尺寸的前提下提供更大顯示空間，並保有輕巧的佩戴感受。本次也首度於 Redmi Watch 5 導入線性馬達技術，提供 20 多種獨創振動模式，搭配旋轉錶冠，帶來更細膩的觸覺反饋。

此外，Redmi Watch 5 支援藍牙通話功能，搭載雙麥克風降噪技術，即使在嘈雜或有風環境中，也能提供清晰的通話品質。使用者還可透過藍牙連接耳機，直接播放儲存於手錶中的音樂，運動時無需攜帶手機，即可享受自由的聆聽體驗。Redmi Watch 5 的健康監測與運動模式也同步升級，內建全新自研心率演算法，心率監測準確率提升 5.2%，睡眠監測準確率提升超過 10%，為使用者提供更全面的健康數據追蹤。支援超過 150 種運動模式，並內建 GNSS 精準定位和 5ATM 防水，無論是跑步、騎自行車還是游泳，皆能輕鬆應對。

續航能力也同步提升，單次充電可持續使用 24 天。

▲▼ Redmi Note 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）
 

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