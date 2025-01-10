天兵大貨車扯斷電纜波及6機車　1騎士路過慘遭擊落摔傷送醫

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區廣興街，昨天（9日）下午5時許，一輛大貨車行經該路段，疑似未注意車高，導致勾斷道路上方電纜線，墜落波及路旁6輛機車，另在後方一名機車騎士，也因此通過時，不慎壓到電線自摔，送醫後已無大礙，警方對該名肇事大貨車駕駛製作筆錄，並依交通事故相關規定處置。

▲林男駕駛大貨車不慎勾斷電纜線，導致機車的溫男摔傷並波及6輛機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛大貨車的63歲林姓男子，昨天下午送完貨準備返回公司，途中沿著土城廣興街往四川路二段方向行駛時，貨斗勾到道路上方電纜線，並將其扯斷掉落至路面，停在路旁的6輛機車遭受波及毀損；而對向騎機車直行準備返家的54歲溫男，煞車不及輾壓到電線，當場冒出火花後摔車倒地。

▲林男駕駛大貨車不慎勾斷電纜線。（圖／記者陸運陞翻攝）

溫男倒地後，全身有多處擦、挫傷及手部有骨折情況，救護人員抵達，將其包紮固定後，送往醫院治療後已無大礙。警方到場對林男酒測，並未發現有酒駕情況，林男坦承因未注意車身高度，才會不慎扯斷電纜線。警方依規定製作筆錄，並通知相關單位前來處理。

土城警分局呼籲，大型車因車高及車體重心較高，操控及煞車性能不如小型車，且視線死角較多，駕駛應更加注意周遭路況，保護自己也保護他人。

▲電纜線遭勾斷，停在路邊的機車也被波及。（圖／記者陸運陞翻攝）