　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Lenovo CES2025陣容公開　導入AI滿足全族群需求

記者蘇晟彥／綜合報導

Lenovo於CES 2025發表一系列突破性AI驅動的產品與解決方案，全新的Lenovo AI Now個人化 AI 助理首次搭載於ThinkPad X9 Aura Editions新品筆電，以Meta Llama 3模型為基礎，透過自然語言處理技術，提供文件摘要、知識庫檢索及工作流程輔助等功能，大幅提升用戶效率；此外，Lenovo將先進 AI 技術導入旗下所有Copilot+ PC與解決方案中，完整的產品陣容一次滿足專業人士、遊戲玩家、創作者及學生等多元族群的需求，全面提升個人化體驗、生產效率及安全性。

▲▼ Lenovo 。（圖／記者蘇晟彥攝）

為滿足現代工作場域與專業人士的需求，Lenovo 推出全新商用Copilot+ PC裝置，包括：

• ThinkPad X9 Aura Editions：搭載Intel Core Ultra 處理器，內建Lenovo AI Now等先進AI工具，提供專業級效能，實現任務自動化與工作流程優化。該機種提供 14 吋與 15 吋兩種尺寸，結合時尚前瞻的設計與企業級安全性的頂級 OLED 螢幕，是混合型專業人士處理繁重任務的理想選擇。
• ThinkBook Plus Gen 6 Rollable：一款突破既有形式的AI筆電，創新捲動式螢幕可從14吋垂直延伸至16.7吋，提供更靈活的使用體驗。獨樹一格的規格結合螢幕分割功能、虛擬顯示選項以及Intel Core Ultra 處理器的強大效能，為生產力樹立全新標準。

Lenovo亦發表全新ThinkCentre桌上型電腦解決方案，以創新設計與強大效能滿足現代商務應用。針對空間有限的辦公場景，全球首款內建Snapdragon X系列的商用桌上型電腦ThinkCentre neo 50q QC，以 1 公升的迷你規格實現 AI 驅動的工作流程，提供卓越的多工生產力。ThinkCentre M90a Pro Gen 6搭載27 吋QHD 螢幕，具備AI降噪與指向性音訊功能，為使用者提供沉浸式生產力體驗，同時提升虛擬會議的音訊品質。ThinkCentre neo Ultra Gen 2則在緊湊設計中搭載Intel Core Ultra處理器與Thunderbolt 4連接埠，高效運算與高度相容性濃縮在小巧機身，完美應對現代辦公室的多變任務。

▲▼ Lenovo 。（圖／記者蘇晟彥攝）

為進一步擴展商用生態圈，Lenovo推出多款顯示器、配件及軟體，全面提升生產力與串聯性。新一代ThinkVision P系列顯示器以高色彩準確度與AI節能技術為亮點，採用95%消費後回收塑膠製成，兼具效能與環保。自動充電藍牙鍵盤藉由環境光提供動力，無需仰賴電池，並搭配可調傾斜支架、多媒體操控選項與即時電力追蹤功能，是提升便捷使用體驗的得力助手。針對專業人士，Lenovo 推出ThinkPad X9專屬配件，包括輕巧實用的Lenovo X9氮化鎵充電器、支援跨設備連接的X9多裝置無線滑鼠、具備頂級音訊與降噪效能的Lenovo X9 TWS耳機，以及採用回收材質設計的Origami X9保護套，全方位滿足移動辦公的需求。此外，為提升遠端協作效率，Lenovo亦推出經 Microsoft Teams 認證的QHD 及 4K 專業級網路攝影機，透過 AI 技術強化與會者追蹤、燈光調整、即時影像最佳化等功能，確保卓越的視訊通話品質。

Lenovo持續拓展產品組合，展現其在業界的領導地位，其致力以 AI 驅動的創新、永續發展的承諾，以及高適應性的設計，為現代企業提供全方位的商務解決方案，以應對不斷變化的需求與挑戰。

Lenovo Legion 發布全新電競裝置、配件與軟體陣容，為所有層級的電競玩家提供頂尖效能、創新技術與多樣化功能。在電競掌機方面，Lenovo推出Legion Go S (8", 1)和Legion Go S (8", 1) – Powered by SteamOS，搭載AMD處理器並支援Windows或SteamOS，為玩家提供媲美遊戲機的高效能體驗，實現個人電腦與手持裝置間的無縫切換。此外，Lenovo於會中展示Legion Go (8.8", 2) 原型機，預計搭載OLED PureSight 螢幕、頂級AMD Ryzen處理器與更符合人體工學的設計，打造極致效能與操作舒適度，展現電競掌機的未來可能性。

在筆電與平板方面，重新設計的Legion Pro 系列（包括Pro 7i、Pro 5i 和 Pro 5）採用Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器，搭載NVIDIA GeForce RTX GPU及Coldfront Hyper散熱系統，提供卓越的效能表現、動態視覺體驗及流暢畫面更新率。Legion 7i與Legion 5系列則以輕巧便攜的設計，結合PureSight螢幕、輕薄設計與先進熱能管理，專為在個人工作領域與AAA 大作遊戲間尋求平衡的玩家所打造。全新 Legion Tab配備 8.8 吋 2.5K 165Hz PureSight 觸控式螢幕、Snapdragon 8 Gen 3處理器，支援光線追蹤與 165 FPS，並擁有12GB 記憶體和256GB儲存空間，其內建Legion Coldfront Vapor Chamber降溫系統與與6550mAh電池，提供不凡的續航力與流暢表現，助力玩家在激烈遊戲中保持巔峰狀態。

▲▼ Lenovo 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Lenovo 亦推出創新的桌上型電競電腦、顯示器、LOQ 系統，進一步提升玩家的遊戲體驗。Legion 直立式系列（包括 Tower 7i、Tower 5i 和 Tower 5）配備可升級元件，並搭載Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器以及 NVIDIA GeForce RTX GPU，為專業和業餘遊戲玩家提供強大效能。在顯示器方面，Legion Pro 34WD-10電競顯示器搭載800R PureSight OLED曲面螢幕，內建AI烙印防護功能，並透過240Hz動態更新率打造高效能視覺效果，提供栩栩如生的遊戲體驗，另配備單線USB Type-C解決方案，讓所有資料傳輸簡單完成；Legion R34w-30顯示器則以超寬34吋曲率1500R的多功能螢幕，提供180Hz動態更新率與鮮活的色彩準確度，滿足玩家的沉浸式效能與高生產力需求。此外，升級版Lenovo LOQ 產品組合為玩家提供更多選擇，除原有的15吋筆電設計外，更新增17吋大螢幕版本與直立式桌上型電腦，搭配Intel或AMD處理器，以及NVIDIA GeForce RTX GPU，為玩家帶來更強大的效能與多樣性。

為了打造更完善的遊戲生態圈，Lenovo 重構Legion Space 軟體，為玩家提供更強大的管理功能與 AI 工具：
• 遊戲教練 (Game Coach)：記錄使用者輸入的資訊，提供個人化推薦，助力提升反應時間、準確度與空間感知。
• 遊戲花絮大師 (Game Clip Master)：透過生成式AI將遊戲過程轉化為可在社群媒體分享的精彩片段。
• 陪玩夥伴 (Game Companion)：可自訂的 AI 虛擬角色，並根據遊戲內容做出反應，即時提供鼓勵與實用建議。

此外，Lenovo亦推出一系列Lenovo Legion 配件，包括具備高達120Hz動態更新率的虛擬螢幕眼鏡 Legion Glasses 2支援立體3D效果，帶來更加流暢、沉浸感十足的遊戲體驗，同時有助於保障使用者隱私、提供流暢高效能的音訊體驗的Legion H410 無線電競耳麥，以及Legion Go S 螢幕保護貼與Legion 側背包。Lenovo透過強化裝置、顯示器、配件陣容與軟體創新，持續突破電競的可能性，讓所有等級的遊戲玩家無論在家中、教室或移動中，都能隨心所欲無限暢玩。

▲▼ Lenovo 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Lenovo 推出全新AI 驅動 Yoga、IdeaPad 及 IdeaCentre 裝置系列，重新定義創意、生產力與娛樂體驗。新一代筆電包括：

• Yoga Slim 9i (14”, 10) ：全球首款採用螢幕下鏡頭 (CUD) 技術的Copilot+ PC，實現98%螢幕佔比，4K PureSight Pro OLED螢幕搭載 Intel Core Ultra 處理器，打造無邊際的創作體驗。此外，Yoga Slim 9i提供高達17小時電池續航力，結合出色的便攜性與能源效率，成為創作者的理想選擇。
• Yoga Book 9i (14”, 10)：搭載OLED雙螢幕翻轉設計，結合各式內建AI工具，化身可隨身攜帶的創意工作室。其中， Smart Note可增強筆記功能，輕鬆整理創作靈感；Smart Reader則透過AI技術自動生成書籍概要，提升學習效率。此外， Air Gestures 功能讓使用者可以透過手勢在螢幕間移動視窗、滾動頁面並截圖，簡化多工作業流程，實現螢幕間的流暢切換，並呈現色彩鮮明的生動視覺效果。
• Yoga 9i 二合一 Aura Edition (14”, 10)：搭載Intel Core Ultra處理器的翻轉Copilot+ PC，Lenovo Aura Edition除具備自訂功能、無縫影像共享與遠端技術支援服務，更提供頂尖OLED視覺體驗與360度的靈活設計，讓使用者自由探索創作可能性。

Yoga Slim 7i Aura Edition搭載2.8K OLED螢幕，結合智慧模式，讓用戶能透過個人化設定大幅提升工作效率，宛如一面AI驅動的創作畫布。Yoga 7i 二合一系列提供14吋與16吋 OLED PureSight 螢幕選項，透過翻轉設計和多樣規格，助力創作者隨時隨地揮灑靈感。Lenovo 亦持續擴展全新 IdeaPad系列，針對高強度創作任務，IdeaPad Pro 5i (16”, 10)搭載Intel Core Ultra 處理器、NVIDIA GeForce RTX 顯示卡與 OLED 螢幕，並採用高達135W TDP的散熱設計，確保在處理高負載任務時維持穩定且卓越的效能，讓用戶輕鬆應對多工挑戰。

Lenovo的平板陣容亦迎來升級，為學生、創意工作者和家庭使用者提供多樣化選擇。Yoga Tab Plus為Lenovo 的首款終端裝置AI平板，採用 12.7 吋 3K 防眩光螢幕、Snapdragon 8 Gen 3 處理器，以及 AI Note 及 AI Transcript 等智慧型AI工具，全方位提升用戶生產力與創造力。Idea Tab Pro搭載3K顯示器與MediaTek Dimensity 8300處理器，支援畫圈搜尋和 Google Gemini等智慧功能，成為結合學習與效率的理想選擇。Lenovo Tab則專為娛樂與隨身需求的用戶所設計，其採用10.1 吋輕巧設計，搭配可自訂保護殼，讓使用者在移動中隨時輕鬆使用。

在桌上型電腦方面，Lenovo推出結合精實效能與 AI 驅動功能的IdeaCentre 桌上型電腦，滿足創作者或家庭使用者需求。其中，IdeaCentre Mini x (1L, 10) 作為全球首款搭載Snapdragon X系列處理器的家用桌機，支援Lenovo Home Manager軟體，讓家庭資料分享和多工作業更加順暢無縫。IdeaCentre 可自訂直立式桌上型電腦 (17L, 10)，則採用 Intel Core Ultra 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡，提供高度擴充性與無與倫比的效能，進一步滿足進階用戶對高效能的需求。

▲▼ Lenovo 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Lenovo全新家用產品系列結合尖端 AI 技術與創新設計，搭配使用者需求導向的各式功能，不僅助力創作者釋放靈感，還滿足學生的學習需求和家庭用戶的日常應用需求，為 AI 驅動的世界帶來無限可能。
未來展望：AI 驅動的創新與概念裝置

Lenovo 於此次CES 2025發表充滿遠見的 AI 概念，重新定義生產力、協同合作與使用者體驗，展現智慧與最佳化技術在未來的發展潛力。AI 螢幕透過自動旋轉螢幕、升降和傾斜、姿勢提醒及語音控制等AI功能，為用戶帶來更智慧且健康的使用體驗。AI 旅行組包括支援AI的護腕與墜飾等穿戴式裝置，為全球旅行者提供個人化的活動追蹤、旅程分析與即時語言翻譯服務，滿足旅途中的多樣需求。AdaptX 滑鼠則是一款模組化的多用途滑鼠，結合人體工學設計，可作為旅行用集線器或緊急行動電源使用，滿足實用性與便攜性。AI 耳麥支援即時語音翻譯、聲紋降噪與 AI 生成語音複製，為用戶打造流暢且貼近真實的溝通體驗。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
洛杉磯野火狂燒！當局認了「控制率0%」　超過13萬居民緊急撤
朱立倫父親辭世　享嵩壽100歲
應曉薇提抗告　目前僅剩柯文哲未提
野火燒向家！洛杉磯男手握水管死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Lenovo CES2025陣容公開　導入AI滿足全族群需求

手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

新一代抓猴神器！「這APP」會自動定位報備...網嚇：現代電子腳鐐

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

【也太懂享受了～】貓咪吹暖氣睡到露肚肚+四腳朝天！

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

Lenovo CES2025陣容公開　導入AI滿足全族群需求

手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

新一代抓猴神器！「這APP」會自動定位報備...網嚇：現代電子腳鐐

不是魚骨！他吃蒸魚超怕「1暗器」：曾咬斷牙　一票人狂點頭

Lenovo CES2025陣容公開　導入AI滿足全族群需求

黎巴嫩陸軍司令當選總統！宣誓終結以色列占領　將放棄依賴真主黨

外籍師被台灣小六生比中指「教書30年首次」　驚訝家長反應超冷漠

蘇打綠德國拍MV「請到國際大咖」：心願已了　吳青峰還當場落淚

女師調職驚見「師生脫離苦海」花圈！怒求償20萬　法院判同行免賠

新北年度熱門閱讀排行榜出爐　心靈勵志、文學小說最搶手

綠意清新調正夯！SABON盛宴橄欖系列、Melvita綠境植香一聞就紓壓

2025新北春聯「蛇福泰吉」　侯友宜祝福幸福好運途

川普上任倒數11天　美防長宣布：將再給烏克蘭165億軍援

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

3C家電熱門新聞

新一代抓猴神器出現！「這APP」會自動定位報備

蛇年特別款AirPods 4 開賣

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

3步驟出國行程秒排好！

iOS18.2.1緊急上線修復重要錯誤

手機王2024年度報告三星拿6獎

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

台灣iPhone 15全系列價格出爐　頂規史上最貴

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光

FB上互搜就變...「建議好友」？

限！GTAV脫衣舞孃能讓你愛撫

華碩CES2025全品項公開

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone 16爆災情！果粉控無法解鎖、關機、死當

更多熱門

相關新聞

華碩CES2025全品項公開

華碩CES2025全品項公開

華碩（ASUS）8日凌晨舉辦《Always Incredible》線上發表會，以「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」作為發展願景，推出CES2025年新品陣容。對此，今年主打「全球最輕」Copilot+ PC—Zenbook A14、ExpertCenter P500系列商用桌上型電腦、ASUS Vivobook 14/16 AI筆電、ASUS NUC 15 Pro系列及首款採用AMD處理器的AI迷你電腦ASUS ExpertCenter PN54，要從各種類

關鍵字：

CES2025

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

洛杉磯野火　當局認了控制率0%

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

遭解雇！41歲男靠「出租自己」年賺260萬

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

崔佩儀證實「貝克宇在洛杉磯」心急發聲

不爽被跟拍！男星怒衝「拍掉私生飯手機」

洛杉磯野火猛燒　好萊塢明星家被焚毀落淚

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面