Lenovo CES2025陣容公開　導入AI滿足全族群需求

記者蘇晟彥/綜合報導

Lenovo於CES 2025發表一系列突破性AI驅動的產品與解決方案,全新的Lenovo AI Now個人化 AI 助理首次搭載於ThinkPad X9 Aura Editions新品筆電,以Meta Llama 3模型為基礎,透過自然語言處理技術,提供文件摘要、知識庫檢索及工作流程輔助等功能,大幅提升用戶效率;此外,Lenovo將先進 AI 技術導入旗下所有Copilot+ PC與解決方案中,完整的產品陣容一次滿足專業人士、遊戲玩家、創作者及學生等多元族群的需求,全面提升個人化體驗、生產效率及安全性。





為滿足現代工作場域與專業人士的需求,Lenovo 推出全新商用Copilot+ PC裝置,包括:

• ThinkPad X9 Aura Editions:搭載Intel Core Ultra 處理器,內建Lenovo AI Now等先進AI工具,提供專業級效能,實現任務自動化與工作流程優化。該機種提供 14 吋與 15 吋兩種尺寸,結合時尚前瞻的設計與企業級安全性的頂級 OLED 螢幕,是混合型專業人士處理繁重任務的理想選擇。

• ThinkBook Plus Gen 6 Rollable:一款突破既有形式的AI筆電,創新捲動式螢幕可從14吋垂直延伸至16.7吋,提供更靈活的使用體驗。獨樹一格的規格結合螢幕分割功能、虛擬顯示選項以及Intel Core Ultra 處理器的強大效能,為生產力樹立全新標準。

Lenovo亦發表全新ThinkCentre桌上型電腦解決方案,以創新設計與強大效能滿足現代商務應用。針對空間有限的辦公場景,全球首款內建Snapdragon X系列的商用桌上型電腦ThinkCentre neo 50q QC,以 1 公升的迷你規格實現 AI 驅動的工作流程,提供卓越的多工生產力。ThinkCentre M90a Pro Gen 6搭載27 吋QHD 螢幕,具備AI降噪與指向性音訊功能,為使用者提供沉浸式生產力體驗,同時提升虛擬會議的音訊品質。ThinkCentre neo Ultra Gen 2則在緊湊設計中搭載Intel Core Ultra處理器與Thunderbolt 4連接埠,高效運算與高度相容性濃縮在小巧機身,完美應對現代辦公室的多變任務。

為進一步擴展商用生態圈,Lenovo推出多款顯示器、配件及軟體,全面提升生產力與串聯性。新一代ThinkVision P系列顯示器以高色彩準確度與AI節能技術為亮點,採用95%消費後回收塑膠製成,兼具效能與環保。自動充電藍牙鍵盤藉由環境光提供動力,無需仰賴電池,並搭配可調傾斜支架、多媒體操控選項與即時電力追蹤功能,是提升便捷使用體驗的得力助手。針對專業人士,Lenovo 推出ThinkPad X9專屬配件,包括輕巧實用的Lenovo X9氮化鎵充電器、支援跨設備連接的X9多裝置無線滑鼠、具備頂級音訊與降噪效能的Lenovo X9 TWS耳機,以及採用回收材質設計的Origami X9保護套,全方位滿足移動辦公的需求。此外,為提升遠端協作效率,Lenovo亦推出經 Microsoft Teams 認證的QHD 及 4K 專業級網路攝影機,透過 AI 技術強化與會者追蹤、燈光調整、即時影像最佳化等功能,確保卓越的視訊通話品質。

Lenovo持續拓展產品組合,展現其在業界的領導地位,其致力以 AI 驅動的創新、永續發展的承諾,以及高適應性的設計,為現代企業提供全方位的商務解決方案,以應對不斷變化的需求與挑戰。



Lenovo Legion 發布全新電競裝置、配件與軟體陣容,為所有層級的電競玩家提供頂尖效能、創新技術與多樣化功能。在電競掌機方面,Lenovo推出Legion Go S (8", 1)和Legion Go S (8", 1) – Powered by SteamOS,搭載AMD處理器並支援Windows或SteamOS,為玩家提供媲美遊戲機的高效能體驗,實現個人電腦與手持裝置間的無縫切換。此外,Lenovo於會中展示Legion Go (8.8", 2) 原型機,預計搭載OLED PureSight 螢幕、頂級AMD Ryzen處理器與更符合人體工學的設計,打造極致效能與操作舒適度,展現電競掌機的未來可能性。

在筆電與平板方面,重新設計的Legion Pro 系列(包括Pro 7i、Pro 5i 和 Pro 5)採用Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器,搭載NVIDIA GeForce RTX GPU及Coldfront Hyper散熱系統,提供卓越的效能表現、動態視覺體驗及流暢畫面更新率。Legion 7i與Legion 5系列則以輕巧便攜的設計,結合PureSight螢幕、輕薄設計與先進熱能管理,專為在個人工作領域與AAA 大作遊戲間尋求平衡的玩家所打造。全新 Legion Tab配備 8.8 吋 2.5K 165Hz PureSight 觸控式螢幕、Snapdragon 8 Gen 3處理器,支援光線追蹤與 165 FPS,並擁有12GB 記憶體和256GB儲存空間,其內建Legion Coldfront Vapor Chamber降溫系統與與6550mAh電池,提供不凡的續航力與流暢表現,助力玩家在激烈遊戲中保持巔峰狀態。

Lenovo 亦推出創新的桌上型電競電腦、顯示器、LOQ 系統,進一步提升玩家的遊戲體驗。Legion 直立式系列(包括 Tower 7i、Tower 5i 和 Tower 5)配備可升級元件,並搭載Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器以及 NVIDIA GeForce RTX GPU,為專業和業餘遊戲玩家提供強大效能。在顯示器方面,Legion Pro 34WD-10電競顯示器搭載800R PureSight OLED曲面螢幕,內建AI烙印防護功能,並透過240Hz動態更新率打造高效能視覺效果,提供栩栩如生的遊戲體驗,另配備單線USB Type-C解決方案,讓所有資料傳輸簡單完成;Legion R34w-30顯示器則以超寬34吋曲率1500R的多功能螢幕,提供180Hz動態更新率與鮮活的色彩準確度,滿足玩家的沉浸式效能與高生產力需求。此外,升級版Lenovo LOQ 產品組合為玩家提供更多選擇,除原有的15吋筆電設計外,更新增17吋大螢幕版本與直立式桌上型電腦,搭配Intel或AMD處理器,以及NVIDIA GeForce RTX GPU,為玩家帶來更強大的效能與多樣性。

為了打造更完善的遊戲生態圈,Lenovo 重構Legion Space 軟體,為玩家提供更強大的管理功能與 AI 工具:

• 遊戲教練 (Game Coach):記錄使用者輸入的資訊,提供個人化推薦,助力提升反應時間、準確度與空間感知。

• 遊戲花絮大師 (Game Clip Master):透過生成式AI將遊戲過程轉化為可在社群媒體分享的精彩片段。

• 陪玩夥伴 (Game Companion):可自訂的 AI 虛擬角色,並根據遊戲內容做出反應,即時提供鼓勵與實用建議。

此外,Lenovo亦推出一系列Lenovo Legion 配件,包括具備高達120Hz動態更新率的虛擬螢幕眼鏡 Legion Glasses 2支援立體3D效果,帶來更加流暢、沉浸感十足的遊戲體驗,同時有助於保障使用者隱私、提供流暢高效能的音訊體驗的Legion H410 無線電競耳麥,以及Legion Go S 螢幕保護貼與Legion 側背包。Lenovo透過強化裝置、顯示器、配件陣容與軟體創新,持續突破電競的可能性,讓所有等級的遊戲玩家無論在家中、教室或移動中,都能隨心所欲無限暢玩。

Lenovo 推出全新AI 驅動 Yoga、IdeaPad 及 IdeaCentre 裝置系列,重新定義創意、生產力與娛樂體驗。新一代筆電包括:

• Yoga Slim 9i (14”, 10) :全球首款採用螢幕下鏡頭 (CUD) 技術的Copilot+ PC,實現98%螢幕佔比,4K PureSight Pro OLED螢幕搭載 Intel Core Ultra 處理器,打造無邊際的創作體驗。此外,Yoga Slim 9i提供高達17小時電池續航力,結合出色的便攜性與能源效率,成為創作者的理想選擇。

• Yoga Book 9i (14”, 10):搭載OLED雙螢幕翻轉設計,結合各式內建AI工具,化身可隨身攜帶的創意工作室。其中, Smart Note可增強筆記功能,輕鬆整理創作靈感;Smart Reader則透過AI技術自動生成書籍概要,提升學習效率。此外, Air Gestures 功能讓使用者可以透過手勢在螢幕間移動視窗、滾動頁面並截圖,簡化多工作業流程,實現螢幕間的流暢切換,並呈現色彩鮮明的生動視覺效果。

• Yoga 9i 二合一 Aura Edition (14”, 10):搭載Intel Core Ultra處理器的翻轉Copilot+ PC,Lenovo Aura Edition除具備自訂功能、無縫影像共享與遠端技術支援服務,更提供頂尖OLED視覺體驗與360度的靈活設計,讓使用者自由探索創作可能性。



Yoga Slim 7i Aura Edition搭載2.8K OLED螢幕,結合智慧模式,讓用戶能透過個人化設定大幅提升工作效率,宛如一面AI驅動的創作畫布。Yoga 7i 二合一系列提供14吋與16吋 OLED PureSight 螢幕選項,透過翻轉設計和多樣規格,助力創作者隨時隨地揮灑靈感。Lenovo 亦持續擴展全新 IdeaPad系列,針對高強度創作任務,IdeaPad Pro 5i (16”, 10)搭載Intel Core Ultra 處理器、NVIDIA GeForce RTX 顯示卡與 OLED 螢幕,並採用高達135W TDP的散熱設計,確保在處理高負載任務時維持穩定且卓越的效能,讓用戶輕鬆應對多工挑戰。

Lenovo的平板陣容亦迎來升級,為學生、創意工作者和家庭使用者提供多樣化選擇。Yoga Tab Plus為Lenovo 的首款終端裝置AI平板,採用 12.7 吋 3K 防眩光螢幕、Snapdragon 8 Gen 3 處理器,以及 AI Note 及 AI Transcript 等智慧型AI工具,全方位提升用戶生產力與創造力。Idea Tab Pro搭載3K顯示器與MediaTek Dimensity 8300處理器,支援畫圈搜尋和 Google Gemini等智慧功能,成為結合學習與效率的理想選擇。Lenovo Tab則專為娛樂與隨身需求的用戶所設計,其採用10.1 吋輕巧設計,搭配可自訂保護殼,讓使用者在移動中隨時輕鬆使用。

在桌上型電腦方面,Lenovo推出結合精實效能與 AI 驅動功能的IdeaCentre 桌上型電腦,滿足創作者或家庭使用者需求。其中,IdeaCentre Mini x (1L, 10) 作為全球首款搭載Snapdragon X系列處理器的家用桌機,支援Lenovo Home Manager軟體,讓家庭資料分享和多工作業更加順暢無縫。IdeaCentre 可自訂直立式桌上型電腦 (17L, 10),則採用 Intel Core Ultra 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡,提供高度擴充性與無與倫比的效能,進一步滿足進階用戶對高效能的需求。

Lenovo全新家用產品系列結合尖端 AI 技術與創新設計,搭配使用者需求導向的各式功能,不僅助力創作者釋放靈感,還滿足學生的學習需求和家庭用戶的日常應用需求,為 AI 驅動的世界帶來無限可能。

未來展望:AI 驅動的創新與概念裝置

Lenovo 於此次CES 2025發表充滿遠見的 AI 概念,重新定義生產力、協同合作與使用者體驗,展現智慧與最佳化技術在未來的發展潛力。AI 螢幕透過自動旋轉螢幕、升降和傾斜、姿勢提醒及語音控制等AI功能,為用戶帶來更智慧且健康的使用體驗。AI 旅行組包括支援AI的護腕與墜飾等穿戴式裝置,為全球旅行者提供個人化的活動追蹤、旅程分析與即時語言翻譯服務,滿足旅途中的多樣需求。AdaptX 滑鼠則是一款模組化的多用途滑鼠,結合人體工學設計,可作為旅行用集線器或緊急行動電源使用,滿足實用性與便攜性。AI 耳麥支援即時語音翻譯、聲紋降噪與 AI 生成語音複製,為用戶打造流暢且貼近真實的溝通體驗。