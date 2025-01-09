「可以放過我嗎」5寶辣媽賣毒養兒　和姊弟戀男友賣稀釋毒品

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前查緝毒品向上溯源，在苗栗逮捕一對姊弟戀情侶檔，50歲張女是中上盤毒販，買毒後稀釋再以數倍價格賣出，靠著賣毒養活和3名前夫所生下的5名子女，年紀最小才9歲，張女被逮時，苦苦哀求「我都配合，你們可以放過我嗎？」警方在車內、住處查獲市值600萬毒品。檢方調查後將全案起訴，而張女因為另涉他案遭羈押。

▲▼台中警方日前到苗栗查獲販毒的一對姊弟情侶檔，抄出600萬元毒品。（圖／警方提供，下同）

台中市刑大偵六隊日前查獲1名毒犯，向上溯源發現毒品來自苗栗三義的張姓女子，員警在藥腳住家外埋伏，不久便等到自行開車前來販毒、身穿黑色連身短裙的張女，當場查獲海洛因5包（毛重17.71公克）、安非他命3包（毛重24.3公克）、現金38萬元等。

警方經張女同意前往住家，再搜出海洛因22包（毛重335.98公克）、安非他命17包（毛重1627公克）、大麻1包（毛重3.5公克）及壓鑄器1組等，並逮捕屋內同是毒販的39歲黃姓男友。

據了解，張女靠販毒扶養和3名前夫生下的5個兒子，其中一名前夫還另生2個女兒，但和張女沒有往來。警方查出，張女和男友以1公克1142元買進海洛因，稀釋後再以2500元左右賣出，安非他命則以1公克430元，稀釋再以2000元左右賣出，牟取暴利，本案所查獲海洛因、安非他命市值合計約600萬元。

警方除查扣毒品之外，還有張女的轎車及所配戴金飾（項鍊、手鍊、戒指及黃金佛牌），訊問後將張女、黃男依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，並經檢察官起訴在案。