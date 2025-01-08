最狂通緝犯！林秉文逃亡台灣「處理私事」狂發文　輿論罵爆了

▲林秉文棄保潛逃遭通緝，今在臉書發文公開逃亡理由：太多事情需要時間處理。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

涉及88會館地下匯兌案的「百億賭王」林秉文，因多次未到庭遭新北地院通緝，他今（8）日在一連在個人臉書發表多篇文章自述心聲，更解釋了逃亡原因「不是因為司法問題，而是因為個人因素需要時間處理」，誇張行徑引發輿論撻伐，在野黨立委、網友紛紛怒嗆「最狂通緝犯」、「對柯文哲殺到底，縱放林秉文，民進黨政府還在睡嗎？」

林秉文涉及八八會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，去年被依幫助詐欺等罪起訴，全案正審理中。未料，今年林秉文經法官四度傳喚，均無故未到庭，新北地院去年底沒收300萬元保釋金及發布通緝。

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通緝中的林秉文今在臉書發文表示，「我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為我有個人因素太多事情需要時間來處理」，他認為「我的案件屬性和別人的案件完全不同，為什麼你們要進行不恰當的比較？既然這樣，讓我們把一切攤在陽光下，公開所有細節，讓社會評判」。

在千字長文中，林秉文強調「對自己的行為負責」，但批評外界的指控「不僅傷害了我，也摧毀許多無辜的人」。他呼籲外界「停止亂噴口水，尊重司法、尊重事實」，並宣稱準備隨時回台面對指控。

▲▼林秉文被通緝中還發文！輿論炸鍋 。（圖／林秉文臉書、Threads）

對於林秉文逃亡還可以高調發文，引發輿論撻伐，國民黨立委徐巧芯、廖偉翔、議員凌濤、民眾黨立委張啓楷等人紛紛留言怒轟，「沒看過這麼囂張的通緝犯，有種回台灣不要發廢文啦」、「對柯文哲殺到底，縱放林秉文，民進黨政府還在睡嗎？」、「不怕民主的司法，只是有私事，請問私事是不是代表更大的民主呢？」、「民主的逃亡，我的逃亡，我做主。」

許多網友也痛批此事凸顯台灣司法淪為笑柄，「通緝犯逃亡還可以這麼囂張，這就是我們台灣司法淪為笑柄最好的佐證」、「欸北檢！趕快來看，不是說怕柯文哲跑嗎？這個怎麼不怕」、「青鳥都在裝死」、「通緝犯這麼大言不慚真的台灣司法奇蹟」、「通緝犯還可以FB發文有夠諷刺，北檢這部門要不要廢掉啦」、「這樣算不算科技日興月異、有串證之餘？發文的寫法根本就串證啊」、「會跑、會用手機的在外面爽爽的，不會跑還沒有手機的柯文哲在土城，不錯這很雙標」。