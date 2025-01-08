獨／邱軍撞死人！行車紀錄器「記憶卡詭異消失」　他一句話遭收押

▲邱軍駕駛的車輛狀況曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張君豪／台北報導

25歲歌手邱軍以一首〈運轉人生〉爆紅，但他去年底開車行經基隆市信一路時，撞上2名排班運將，造成1死1傷的事故，據悉，邱軍肇事後隨即將車輛開往台北市一間修車廠維修，檢警上門查扣車輛時，發現行車紀錄器記憶卡無端消失，懷疑是邱軍拔除記憶卡滅證。

回顧整起事發經過，邱軍2024年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆市信一路時，撞上路邊正在聊天的2名排班運將，其中一人經緊急送醫搶救7天後，仍因傷勢過重宣告不治。

而事發當下邱軍並未下車察看，僅短暫停留後便駛離現場，甚至事後面對警方3度傳喚其到案說明時，他以「很忙」為由不現身，直到警方下最後通牒，他才於12月29日到案說明，推稱自己是「撞到石頭」。

據了解，案發當日邱軍與女友及2、3名友人到基隆廟口附近的居酒屋用餐，席間數人疑似均有飲酒，邱軍席畢開車送女友返回基隆住處後離開，不料，卻在駕車行經信一路時肇事。

▲邱軍6日抵達基隆地檢署時不發一語。（圖／記者郭世賢翻攝）

據悉，邱軍釀禍後隨即將車輛開往台北市一間維修廠，而檢警發現，車內雖有安裝行車紀錄器，卻未見記憶卡的蹤影。

針對記憶卡在哪裡，邱軍推稱「不知情」，檢方合理推斷，是邱軍肇事後拔除記憶卡滅證。基隆地檢署7日下午傳喚邱軍到庭，訊後依駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸、過失致死等罪，且有相當理由認其有勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。